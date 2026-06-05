Une Chinoise dort les yeux ouverts depuis 6 ans après une chirurgie des paupières

Une femme nommée Wang, vivant en Chine, vit avec de graves complications depuis plusieurs années après une opération de chirurgie plastique ratée. Selon elle, l'opération des paupières a entraîné de lourdes conséquences, provoquant un état de handicap.

Selon le South China Morning Post, les complications ont commencé immédiatement après le traitement : de fortes douleurs, un tournement des paupières vers l'extérieur et une accumulation de liquide autour des yeux ont été observés. La femme a été rapidement transportée à l'hôpital. Les examens ont révélé que les glandes lacrymales avaient été endommagées pendant l'opération et que l'intervention avait été réalisée avec des erreurs.

Une expertise menée en 2022 a reconnu l'état de Wang comme un handicap de niveau 9. Il a ensuite été révélé que la personne ayant effectué l'opération ne possédait pas de licence médicale et que la clinique exerçait illégalement.

La femme a porté plainte contre la clinique et le médecin, mais les parties sont parvenues à un accord mutuel par la suite. Selon cet accord, Wang a reçu une indemnisation d'environ 125 000 dollars et s'est engagée à respecter certaines conditions. Le conflit s'est ensuite intensifié, ramenant l'affaire devant les tribunaux, qui ont ordonné à la femme de rembourser 59 000 dollars. Mécontente de la décision, elle a fait appel, mais sa demande a été rejetée.