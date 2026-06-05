Des blattes d'une valeur de plus de 142 000 dollars saisies en Australie

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Des blattes d'une valeur de plus de 142 000 dollars saisies en Australie

L'un des plus grands raids de l'histoire du pays a été mené en Australie, entraînant la saisie de plus de 100 000 blattes vivantes chez un éleveur, leur détention étant interdite. ABC News a rapporté cette information.

La valeur totale des blattes sifflantes de Madagascar et des espèces Dubia saisies s'élevait à 200 000 dollars australiens (environ 142 000 dollars américains). Le raid a eu lieu en mai dans la ville de Bathers, en Nouvelle-Galles du Sud.

La blatte sifflante de Madagascar est l'une des plus grandes blattes au monde, atteignant jusqu'à 5–8 centimètres. Les photos officielles montrent des insectes plus grands qu'un doigt, de la taille d'une paume.

La détention, l'élevage et la vente de ces espèces sont interdits par la loi en Australie. Les autorités soulignent qu'elles pourraient constituer une menace pour l'environnement et propager des maladies.

Aucune accusation officielle n'a encore été portée contre l'éleveur, et les insectes saisis doivent être détruits.

AustralieABC NewsMadagascarAustralie-MéridionaleBathers
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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