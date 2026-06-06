Une fille adoptée à 12 ans s'avère être une femme de 37 ans

Un événement extrêmement surprenant et sensationnel s'est produit au Brésil. Il a été révélé qu'une femme de 37 ans avait trompé une famille pendant près de 14 mois en se faisant passer pour une fille de 12 ans fuyant des violences.

Il s'avère qu'elle s'est présentée comme une enfant vulnérable ayant besoin d'aide, gagnant ainsi la confiance de la famille. La famille lui a montré de l'affection, lui a offert un abri et a cru longtemps qu'elle était une mineure.

Cependant, avec le temps, certaines circonstances suspectes ont commencé à apparaître. Les enquêtes ont finalement révélé son véritable âge et son identité.

L'enquête a révélé que cette femme avait auparavant trompé des personnes dans d'autres régions en utilisant des méthodes similaires. Elle avait tenté de gagner la confiance en se faisant passer pour une mineure sous divers prétextes.

Elle a actuellement été arrêtée par les forces de l'ordre et l'enquête se poursuit. Cet incident a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux, choquant de nombreuses personnes.