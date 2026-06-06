Des scientifiques cuisent du pain avec des micro-organismes de momie âgés de 5 000 ans

Des scientifiques ont préparé du pain au levain naturel à l'aide de levure extraite d'une momie vieille de 5 000 ans. C'est ce qu'a rapporté le Daily Mail.

Selon la publication, la célèbre momie d'Ötzi, l'homme des glaces, découverte dans les Alpes en 1991, continue d'étonner les chercheurs. Les scientifiques ont découvert que les tissus de l'homme qui vivait il y a cinq mille ans contenaient encore des micro-organismes vivants, y compris des levures inhabituelles résistantes au froid.

Des spécialistes d'Eurac Research ont étudié des échantillons prélevés sur la peau, les organes internes et le contenu de l'estomac d'Ötzi. Les analyses ont montré que la momie avait préservé une communauté complexe de micro-organismes, allant des anciennes bactéries intestinales aux levures capables de survivre à des températures très basses.

Ces levures ont particulièrement intrigué les scientifiques. Ils ont réussi à cultiver les micro-organismes en laboratoire et à les adapter progressivement à un environnement à base de farine. Après plusieurs mois d'expériences, ces micro-organismes ont commencé à fonctionner comme de la levure à pain ordinaire.

En conséquence, les chercheurs ont préparé de la pâte et cuit du vrai pain en utilisant la levure extraite de la momie vieille d'environ 5 300 ans. Selon le responsable de l'étude, Muhammad Sarhan, la pâte a levé en environ un jour et était entièrement prête pour la cuisson.

Les scientifiques ne comptent pas s'arrêter là. Actuellement, ils étudient également les possibilités de produire de la bière et d'autres produits fermentés à l'aide de levures anciennes.