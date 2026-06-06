Des scientifiques cuisent du pain avec des micro-organismes de momie âgés de 5 000 ans

·32·Monde
Des scientifiques cuisent du pain avec des micro-organismes de momie âgés de 5 000 ans

Des scientifiques ont préparé du pain au levain naturel à l'aide de levure extraite d'une momie vieille de 5 000 ans. C'est ce qu'a rapporté le Daily Mail.

Selon la publication, la célèbre momie d'Ötzi, l'homme des glaces, découverte dans les Alpes en 1991, continue d'étonner les chercheurs. Les scientifiques ont découvert que les tissus de l'homme qui vivait il y a cinq mille ans contenaient encore des micro-organismes vivants, y compris des levures inhabituelles résistantes au froid.

Des spécialistes d'Eurac Research ont étudié des échantillons prélevés sur la peau, les organes internes et le contenu de l'estomac d'Ötzi. Les analyses ont montré que la momie avait préservé une communauté complexe de micro-organismes, allant des anciennes bactéries intestinales aux levures capables de survivre à des températures très basses.

Ces levures ont particulièrement intrigué les scientifiques. Ils ont réussi à cultiver les micro-organismes en laboratoire et à les adapter progressivement à un environnement à base de farine. Après plusieurs mois d'expériences, ces micro-organismes ont commencé à fonctionner comme de la levure à pain ordinaire.

En conséquence, les chercheurs ont préparé de la pâte et cuit du vrai pain en utilisant la levure extraite de la momie vieille d'environ 5 300 ans. Selon le responsable de l'étude, Muhammad Sarhan, la pâte a levé en environ un jour et était entièrement prête pour la cuisson.

Les scientifiques ne comptent pas s'arrêter là. Actuellement, ils étudient également les possibilités de produire de la bière et d'autres produits fermentés à l'aide de levures anciennes.

ÖtziDaily MailAlpesMohamed SarhanEurac Research
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La star de l'équipe nationale d'Irak interrogée pendant sept heures dans un aéroport américainLa star de l'équipe nationale d'Irak interrogée pendant sept heures dans un aéroport américainHier, 18:58Un milliardaire turc enquêté pour une blague en une phraseUn milliardaire turc enquêté pour une blague en une phraseHier, 18:27Roman Abramovitch a-t-il eu une rencontre « secrète » avec Volodymyr Zelensky à Kiev ?Roman Abramovitch a-t-il eu une rencontre « secrète » avec Volodymyr Zelensky à Kiev ?Hier, 17:41Polémique autour d'une blague : enquête ouverte contre un milliardaire en TurquiePolémique autour d'une blague : enquête ouverte contre un milliardaire en TurquieHier, 16:44Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instantPhénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instantHier, 15:48L'événement astronomique le plus rare de l'année sera observéL'événement astronomique le plus rare de l'année sera observéHier, 15:13
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Des scientifiques cuisent du pain avec des micro-organismes de momie âgés de 5 000 ans – Zamin.uz, 06.06.2026