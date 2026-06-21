État d'urgence déclaré en Bolivie suite à des manifestations massives

Le président bolivien Rodrigo Pas a annoncé l'instauration de l'état d'urgence suite aux manifestations massives qui secouent le pays.

La décision a été prise afin de rouvrir les routes bloquées, de rétablir le transport et de résoudre les problèmes d'accès aux soins médicaux pour la population.

Le président a souligné que le blocage des routes affecte gravement la capacité des gens à se rendre au travail, à étudier, à acheter de la nourriture et leur vie quotidienne.

« L'état d'urgence n'a pas été instauré pour perturber la vie normale, mais pour la rétablir », a déclaré Rodrigo Pas.

Les manifestations se poursuivent en Bolivie depuis le mois dernier. Les manifestants exigent la démission du président, la révision des conditions de travail et l'abrogation de certaines lois.