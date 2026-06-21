Zelensky rend l'ordre de l'Aigle blanc à la Pologne

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir rendu l'ordre de l'Aigle blanc de la Pologne.

Sur sa page Telegram, il a indiqué que la décoration avait été envoyée par courrier et a publié des photos.

Selon Zelensky, cet ordre avait été accepté en 2023 comme une reconnaissance envers le peuple et l'armée ukrainiens.

Parallèlement, il a souligné que l'Ukraine était reconnaissante du soutien et de la coopération du peuple polonais.

Auparavant, des informations avaient circulé selon lesquelles le président polonais Karol Nawrocki aurait privé Zelensky de cette distinction sur fond de disputes historiques.