L'escalier terrifiant de Chine qui effraie les touristes

L'un des endroits les plus effrayants et tout aussi étonnants de la province du Hunan, en Chine, est cet escalier qui semble suspendu dans le ciel. Situé dans le parc forestier national de Zhangjiajie, ce passage se compose de 278 marches et de plusieurs cordes fines.

Sa longueur totale est de 168 mètres. Le plus terrifiant est la présence d'un précipice d'environ 1,5 kilomètre de profondeur en dessous. Lorsque des vents forts soufflent, la structure oscille légèrement, mettant à rude épreuve le courage de chaque touriste.

Alors que de nombreux touristes s'agrippent fermement aux cordes de sécurité, certains sont même contraints de monter à quatre pattes par peur. Traverser ce chemin peut parfois prendre plusieurs heures.

Cependant, une option confortable a été créée pour ceux qui n'ont pas le cœur accroché. Le célèbre ascenseur Bailong, situé dans la région, est l'un des ascenseurs extérieurs les plus hauts du monde, transportant les touristes au sommet d'une montagne à 330 mètres de hauteur en seulement deux minutes. L'ascenseur figure dans le livre Guinness des records comme l'ascenseur extérieur le plus haut du monde.

Ce lieu continue d'attirer les voyageurs du monde entier, non seulement pour ses paysages magnifiques, mais aussi pour ses défis riches en adrénaline et en émotions.