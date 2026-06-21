Arman Sarukyan offre une montre de 400 000 dollars à sa petite amie (vidéo)

Le combattant de l'UFC Arman Sarukyan a une nouvelle fois attiré l'attention des fans en offrant un cadeau précieux à l'un de ses proches.

Dans une vidéo diffusée, on voit l'athlète offrir une montre Richard Mille dans un coffret spécial à sa petite amie dans un restaurant. On peut voir la jeune femme ravie d'essayer la montre et serrer Sarukyan dans ses bras.

Il a été rapporté que la valeur de cet accessoire de luxe est d'environ 400 000 dollars américains. Les montres Richard Mille sont réputées pour leur design unique, leur mécanisme complexe et leur production limitée.

Ces images sont devenues virales sur les réseaux sociaux, suscitant diverses réactions parmi les utilisateurs. Certains ont salué la générosité de Sarukyan, tandis que d'autres ont souligné la valeur exorbitante du cadeau.