Pour la première fois depuis 94 ans : naissance d'un animal rare au zoo de Chester

Un rare oryctérope est né au célèbre zoo de Chester, en Angleterre.

Les spécialistes du zoo l'ont nommé Wamble. Sa naissance est considérée comme l'un des événements les plus importants de l'histoire du zoo.

Il a été révélé que Wamble est le deuxième oryctérope né au zoo de Chester au cours des 94 dernières années.

Les experts soulignent que de telles naissances rares sont d'une importance capitale pour la conservation et la multiplication de l'espèce.

Wamble grandit actuellement en bonne santé sous la surveillance de sa mère et est devenu le centre d'attention des visiteurs du zoo.

L'oryctérope est un animal si étrange que les scientifiques l'ont placé dans un ordre biologique distinct. Il n'est donc pas un parent de l'éléphant, du porc ou du pangolin, mais un animal unique avec sa propre trajectoire évolutive.