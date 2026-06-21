Le Premier ministre britannique Keir Starmer pourrait démissionner

Selon le journal The Observer, le Premier ministre britannique Keir Starmer pourrait annoncer sa démission le 22 juin.

D'après des sources, après des discussions avec des membres du gouvernement, des conseillers, des syndicats et des donateurs du parti, Starmer serait arrivé à la conclusion qu'il lui serait difficile de rester au pouvoir.

Parallèlement, il souhaite fixer une date de départ afin d'assurer une transition ordonnée du pouvoir.

Selon la publication, Starmer pourrait quitter officiellement ses fonctions en septembre, avant la conférence du Parti travailliste.