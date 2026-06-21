Un minibus plonge dans un ravin en Turquie, 4 morts

·3·Monde
Un minibus plonge dans un ravin en Turquie, 4 morts

Un grave accident de la route impliquant un minibus s'est produit dans la province d'Isparta, en Turquie.

Selon Haber Global, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule en raison de fortes pluies, et le minibus a plongé dans un ravin.

L'accident a fait 4 morts et 26 blessés à divers degrés.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital. On rapporte que 5 d'entre eux sont dans un état grave.

Une enquête a été ouverte sur l'incident.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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