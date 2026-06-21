Vidéo virale : un petit garçon jette immédiatement un drapeau LGBT à la poubelle

·43·Monde
Vidéo virale : un petit garçon jette immédiatement un drapeau LGBT à la poubelle

Une vidéo impliquant un jeune enfant suscite de vifs débats sur les réseaux sociaux. On y voit une jeune fille donner un drapeau LGBT à un petit garçon, qui le jette immédiatement à la poubelle.

L'incident s'est rapidement propagé sur Internet, suscitant diverses réactions. Certains utilisateurs interprètent le geste de l'enfant comme l'expression de ses propres convictions.

D'un autre côté, certains s'interrogent sur le jeune âge de l'enfant et sur les facteurs qui auraient pu influencer son action.

Malgré la brièveté de la vidéo, elle a déclenché de nombreuses controverses au sein du public. Pour l'instant, aucun commentaire officiel n'a été communiqué sur cet incident.

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