La femme à quatre jambes : une réalité historique étonnante

Oui, cette photo est réelle. La femme qui y figure est une personne tout à fait réelle. Josephine Myrtle Corbin, née en 1868 aux États-Unis, est l'une des personnes les plus célèbres nées avec une anomalie rare appelée « dipygus » dans l'histoire médicale.

Dans ce cas, le bassin et les jambes se développent de manière gémellaire. En conséquence, Corbin est née avec quatre jambes. Ses deux petites jambes centrales appartenaient en fait à un jumeau qui ne s'était pas complètement développé, et elle se déplaçait principalement grâce à ses deux jambes extérieures plus fortes.

En raison de son apparence inhabituelle, Myrtle Corbin a acquis une grande renommée en participant à des spectacles de cirque célèbres. Malgré cela, elle a mené une vie normale : elle s'est mariée et a donné naissance à cinq enfants en bonne santé.

Elle est décédée en 1928, à l'âge de 59 ans. Cette photo n'est pas le produit d'une intelligence artificielle, mais une véritable photographie d'archive historique de l'époque.