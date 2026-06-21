Un Indien organise ses propres faux funérailles (vidéo)

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Un Indien organise ses propres faux funérailles (vidéo)

Selon les médias indiens, Mohan Lal, un homme de 74 ans vivant dans l'État du Bihar, a organisé ses propres faux funérailles pour savoir « qui viendrait à son enterrement » et « à quel point il était respecté et aimé ». Il s'est allongé dans un corbillard et a demandé à être conduit au crématorium, tandis que des chansons émouvantes étaient diffusées en fond sonore, rapportent les médias.

La nouvelle de son prétendu décès s'est rapidement propagée, et des centaines de villageois ont rejoint la cérémonie. Selon NDTV, lorsqu'ils sont arrivés à destination, Mohan Lal s'est levé, « laissant tout le monde stupéfait ». Ensuite, une poupée symbolique a été brûlée lors des fausses funérailles et une grande fête a été organisée.

Des photos côte à côte montrant la personne vivante et dans un état de décès simulé.

Cet incident a suscité de vastes discussions sur Internet.

D'après NDTV, les villageois connaissent Mohan Lal non pas comme un homme ordinaire, mais comme un activiste communautaire actif. Récemment, il a fait construire un crématorium moderne dans le village à ses propres frais, après avoir été témoin des difficultés de crémation pendant la saison des pluies.

Selon les médias, l'épouse de Mohan Lal, Jivan Jyoti, est décédée il y a 14 ans, et il élève deux fils et une fille.

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