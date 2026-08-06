Cristiano Ronaldo dévoile son garage de supercars valant plusieurs millions

Le capitaine d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a présenté sur ses réseaux sociaux sa collection de voitures personnelles, estimée à plusieurs millions d’euros. Goal.com rapporte que

le quintuple lauréat du Ballon d’Or possède un parc automobile composé de voitures de sport extrêmement rares et coûteuses. Selon les informations disponibles, sa collection comprend quatre Ferrari, une Lamborghini Aventador, une Porsche 911, deux Bugatti et une McLaren Senna.

Une collection rare et sa valeur

Au total, Cristiano Ronaldo posséderait environ 13 voitures de sport. La valeur globale de ce garage unique est estimée à près de 11 millions d’euros. Cette collection est le fruit des revenus considérables accumulés par le footballeur au cours de ses passages dans de grands clubs comme Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, ainsi que durant ses deux décennies d’activité en Arabie saoudite.

La publication de cette photo coïncidait avec les vacances du footballeur. Après la fin de la participation du Portugal à la Coupe du monde 2026, l’attaquant expérimenté s’est reposé en famille à Majorque. Pendant ce temps, son club, Al-Nassr, effectuait sa préparation de présaison à Lisbonne.

La préparation avant la nouvelle saison

Ronaldo est apparu en bord de terrain lors du match amical d’Al-Nassr contre Almería et a salué ses coéquipiers. Cependant, le staff technique lui avait préparé un programme supplémentaire de récupération physique, et il n’a rejoint les entraînements complets que plus tard.

Le stage d’Al-Nassr à Lisbonne s’est achevé en août, et l’équipe est rentrée à Riyad. Avant le début de la nouvelle saison de la Saudi Pro League, Ronaldo a repris les entraînements complets avec le groupe. Rappelons que la saison dernière, Al-Nassr a remporté le championnat, mettant fin à la série sans titre en club de Ronaldo, qui durait depuis son triomphe en Serie A avec la Juventus en 2020.