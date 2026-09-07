«La Lune est à nous !» : Donald Trump formule une nouvelle revendication territoriale

Le président des États-Unis Donald Trump a décidé de ne plus limiter ses revendications territoriales et géopolitiques aux frontières de la planète Terre, déclarant que la Lune appartient également aux Américains. Fidèle à son habitude, le chef de la Maison Blanche a transmis cette déclaration inattendue à la communauté internationale via son réseau social « Truth Social ». Il a publié une photo du satellite naturel de la Terre sur lequel est planté le drapeau national américain, avec le court commentaire : « La Lune est à nous ».

Agitation inattendue et surprise publique sur « Truth Social »

Ce post de Trump tourné vers l'espace a suscité de larges débats :

Un timing qui semble sans but : Les utilisateurs du réseau ne comprennent pas pourquoi ce post a été publié précisément maintenant, car aucun anniversaire important ou événement extraordinaire lié à la Lune n'a eu lieu dans l'histoire de l'astronautique américaine au début du mois de septembre ;

Un signal dans la course à l'espace : Les experts estiment qu'il ne s'agit pas seulement de relations publiques, mais d'un signal psychologique visant à démontrer la suprématie de Washington dans la nouvelle course à l'espace face à la Chine et à d'autres pays concurrents pour l'appropriation de la Lune ;

Réaction des réseaux : L'image a rapidement suscité des milliers de commentaires et de partages, provoquant une vague d'humour et de débats sérieux.

Plan pour un réacteur nucléaire et une base permanente d'ici 2030

Derrière cette déclaration inattendue se cachent des programmes spatiaux sérieux et stratégiques des États-Unis :

Un avant-poste nucléaire sur la Lune : Il est connu que l'administration Trump avance des plans ambitieux pour l'appropriation de la Lune. Selon ceux-ci, les États-Unis visent à créer une base permanente (avant-poste) sur la Lune d'ici 2030 et à installer un réacteur nucléaire pour l'alimenter en énergie continue ;

Lutte pour les ressources : Les immenses glaces d'eau présentes sur la Lune et l'isotope rare Hélium-3, considéré comme la source d'énergie du futur, deviennent un nouveau champ d'intérêts stratégiques pour les grandes puissances.

Un cratère lunaire au nom de Trump ? Le désir d'immortaliser son nom

Le chef de la Maison Blanche lie ses ambitions spatiales à sa propre personnalité :

L'intention de rester dans l'histoire de l'espace : Le président américain a déclaré qu'il méritait pleinement de rester à jamais dans les pages de l'histoire lunaire grâce à l'énorme contribution qu'il apporte au programme lunaire américain ;

Un nom sur la Lune : Trump espère qu'à l'avenir, un objet géographique, un cratère ou un bloc de station spatiale sur le satellite terrestre portera personnellement son nom ;

Conflit avec le droit international : Il convient de noter que, selon le Traité de l'espace de 1967 de l'ONU, la Lune et les autres corps célestes sont le patrimoine commun de l'humanité et aucun État n'a de base juridique pour les déclarer comme sa propriété nationale.

Selon vous, la concurrence pour l'appropriation des ressources et des territoires lunaires provoquera-t-elle de nouveaux conflits politiques interplanétaires à l'avenir, ou l'espace doit-il rester ouvert à toute l'humanité ? Pensez-vous qu'un cratère nommé « Trump » puisse vraiment apparaître sur la Lune ? Laissez vos réflexions dans les commentaires !