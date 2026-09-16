Les États-Unis envisagent d'interdire totalement l'exportation de diesel : le marché mondial au bord d'une nouvelle crise énergétique

Le marché mondial du carburant fait face à l'un de ses tests les plus difficiles de ces dernières années. Après que le prix du diesel sur le marché intérieur américain a atteint des records historiques, grimpant jusqu'à 6,22 dollars le gallon (environ 1,60 dollar le litre), la question d'une interdiction totale des exportations de diesel est devenue une priorité pour l'élite politique de Washington. Le leader de la majorité au Sénat américain, John Thune, a déclaré qu'il était prêt à examiner toute proposition visant à limiter les exportations pour freiner la pénurie interne et la pression sur les prix. Cette année, les États-Unis ont exporté des volumes records de carburant en raison de la guerre en Iran et de l'arrêt des exportations russes, mais cela a conduit les stocks intérieurs à leur plus bas niveau depuis des années : 96,4 millions de barils.

Si Washington ferme les vannes, cela pourrait devenir une véritable catastrophe pour d'immenses régions, de l'Asie à l'Amérique du Sud, en passant par l'Europe, qui couvre 15 % de ses besoins avec le diesel américain. La Maison Blanche craint pour l'instant une telle interdiction et tente d'utiliser la loi sur la production de défense pour redresser la situation. Alors, de combien les prix mondiaux du carburant vont-ils bondir si Washington interdit les exportations, comment les accidents dans les raffineries aggravent-ils la crise, et le monde est-il prêt à une nouvelle pénurie de carburant ?

« 6,22 $ le gallon et des prix qui ne baissent pas » : une pression record aux États-Unis

Les chiffres clés de la crise du carburant sur le marché intérieur américain :

Antirecord historique : Alors que le prix du diesel dans les stations-service américaines avait initialement atteint 6 dollars, il est monté aujourd'hui jusqu'à 6,22 dollars le gallon ;

La réaction urgente du Sénat : Le leader de la majorité au Sénat, John Thune, a déclaré : « Si nous avons des stocks de carburant que nous exportons, interdire les exportations pourrait être l'un des moyens les plus efficaces de résoudre le problème » ;

Raisons des exportations records : Malgré une production suffisante de diesel, les États-Unis ont été contraints de vendre des quantités records à l'étranger pour combler le vide mondial créé par l'arrêt des exportations russes et la guerre en Iran ;

Stocks stratégiques en baisse : Les stocks nationaux, censés couvrir le déficit intérieur, ont chuté à un niveau alarmant de seulement 96,4 millions de barils au 4 septembre.

L'hésitation de la Maison Blanche : la loi sur la production de défense sera-t-elle activée ?

Désaccords au sein du gouvernement américain et plans alternatifs :

« Risque de guerre commerciale » : Le ministre de l'Intérieur, Doug Burgum, a averti qu'une interdiction d'exportation ne ferait pas baisser les prix intérieurs, mais entraînerait au contraire des mesures de représailles de la part des pays alliés dépendants des États-Unis et une instabilité mondiale ;

Le mécanisme du « Defense Production Act » : Au lieu d'une interdiction, la Maison Blanche envisage d'activer la loi sur la production de défense (pouvoirs de l'industrie militaire) pour augmenter de force la capacité des raffineries de pétrole du pays ;

Les usines fonctionnent à la limite : Aujourd'hui, les raffineries américaines fonctionnent à 95 % de leur capacité maximale et une expansion rapide de la production est physiquement complexe.

Un choc de 7 millions de barils pour l'Europe : que réserve le marché mondial ?

Conséquences géopolitiques et économiques en cas d'arrêt des exportations de diesel américain :

La dépendance de 15 % de l'Europe : Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), l'Europe a importé près de 7 millions de barils de diesel des États-Unis rien qu'en juin, ce qui représente 15 % des importations du continent ;

Accident énergétique dans une raffinerie : Suite à une panne de courant dans la grande raffinerie de Joliet dans l'Illinois, les prix du diesel sur les marchés au comptant ont soudainement augmenté de 25 à 40 cents ;

Perspective de prix supérieurs à 6,50 $ : L'analyste de GasBuddy, Patrick De Haan, souligne que si l'équilibre fragile est rompu, les prix de détail nationaux pourraient dépasser 6,50 dollars le gallon, déclenchant une vague d'inflation mondiale.

Ce débat risqué des États-Unis pour protéger leurs intérêts intérieurs affecte non seulement le portefeuille des électeurs américains, mais aussi directement l'avenir de l'industrie européenne, déjà en proie à des difficultés énergétiques.

Selon vous, les États-Unis peuvent-ils interdire l'exportation de diesel pour faire baisser leurs prix intérieurs, au risque de laisser leurs alliés européens et d'autres pays sans carburant ? Dans le contexte de la guerre en Iran et des restrictions russes, quel impact la hausse du prix du diesel pourrait-elle avoir sur les prix des produits dans notre région ? Partagez vos analyses dans les commentaires et diffusez cette analyse cruciale de la crise du marché mondial de l'énergie à vos collègues et amis conducteurs !