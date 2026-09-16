La menace de la « Guerre des étoiles » : La Russie appelle l'ONU à s'unir contre les armes orbitales américaines

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La menace de la « Guerre des étoiles » : La Russie appelle l'ONU à s'unir contre les armes orbitales américaines

Alors que la compétition géopolitique dépasse les frontières terrestres pour s'orienter vers une militarisation de l'espace, un nouveau conflit diplomatique tendu a éclaté entre Moscou et Washington concernant la sécurité spatiale. Selon une déclaration urgente de Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Moscou s'oppose fermement au déploiement de tout type d'armes dans l'espace et appelle tous les États membres de l'ONU à stopper ce processus dangereux et à soutenir les résolutions internationales proposées par la Russie. La déclaration souligne que trois projets de documents visant à prévenir une course aux armements dans l'espace seront présentés à la Première Commission de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra à New York du 5 octobre au 6 novembre.

La partie russe a souligné que cet appel est plus urgent que jamais, affirmant que seule l'unité de la communauté internationale peut freiner les plans agressifs des États-Unis dans l'espace. Cette déclaration du secrétaire de l'US Air Force Frank Kendall a été faite après son aveu public selon lequel « les États-Unis possèdent un nombre suffisant d'armes orbitales pour protéger leurs forces ». Alors, quelles armes le Pentagone déploie-t-il exactement en orbite, que prévoient les trois résolutions importantes soumises au vote à l'ONU, et quels risques la nouvelle course aux armements spatiaux fait-elle peser sur la Terre ?

« Mettre fin à l'armement en orbite » : 3 initiatives examinées à l'ONU

Les principaux documents que le ministère russe des Affaires étrangères soumet à l'examen de l'Assemblée générale des Nations Unies :

  • « Mesures pratiques sur la PAROS » : Création de mécanismes juridiques internationaux concrets pour la prévention d'une course aux armements dans l'espace (PAROS) ;

  • « Ne pas être le premier à déployer des armes » : Une résolution mondiale renforçant l'engagement des États à ne pas être les premiers à placer des systèmes de frappe ou de défense en orbite ;

  • Mesures de transparence et de confiance : Un troisième projet de résolution visant à assurer la transparence des activités spatiales et à renforcer la confiance entre les États ;

  • La 81e session à New York : Tous ces projets seront examinés lors de la réunion de la Première Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, responsable des questions de sécurité, qui se tiendra du 5 octobre au 6 novembre.

L'aveu retentissant du Pentagone : « Nous avons assez d'armes orbitales »

Revendications publiques exprimées par les responsables de Washington :

  • Déclaration du secrétaire de l'US Air Force : Lors d'une conférence de l'Air and Space Forces Association, le secrétaire de l'US Air Force, Frank Kendall, a révélé que les États-Unis disposent de suffisamment d'armes orbitales pour protéger leurs forces armées ;

  • Militarisation de l'espace : Selon les experts, cette déclaration indique que Washington a déjà officiellement déployé des armes spatiales capables de détruire des cibles militaires ou de neutraliser des satellites en orbite terrestre ;

  • Rupture de l'équilibre mondial : L'émergence de systèmes de frappe dans l'espace déstabilise l'équilibre nucléaire et stratégique, augmentant géométriquement le risque d'une guerre majeure.

L'appel de Maria Zakharova : « Seule l'unité peut arrêter les États-Unis »

Efforts de Moscou pour former une coalition internationale :

  • « C'est plus important que jamais » : Maria Zakharova a appelé tous les États non seulement à voter en faveur des initiatives de maintien de la paix dans l'espace, mais aussi à participer en tant que co-auteurs des résolutions ;

  • Obstacle aux plans américains : La diplomate a souligné que l'arrêt de la transformation de l'espace en champ de bataille dépend uniquement de la résistance ferme et commune des nations du monde à la tribune de l'ONU ;

  • Le destin des générations futures : L'encombrement de l'orbite par des armes pourrait mettre en péril à tout moment les communications mondiales, la navigation et l'infrastructure économique sur Terre.

Ce débat mondial qui s'ouvre à l'ONU sur l'espace répondra à la question de savoir si l'humanité pourra préserver l'espace comme domaine de recherche pacifique ou s'il deviendra le nouveau et plus terrifiant champ de bataille des conflits terrestres.

Selon vous, est-il possible d'arrêter la course aux armements qui s'engage entre les États-Unis et la Russie en orbite par le biais de résolutions de l'ONU, ou le début d'une « Guerre des étoiles » dans l'espace est-il devenu inévitable ? Dans quelle mesure la déclaration du Pentagone sur les armes orbitales menace-t-elle la sécurité mondiale ? Laissez vos analyses et commentaires, et partagez cette importante analyse diplomatique sur la sécurité spatiale mondiale avec tous vos amis et observateurs de la politique internationale !

Maria ZakharovaAssemblée générale des Nations UniesMilitarisation de l'espaceFrank KendallGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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