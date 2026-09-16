Une transition géoéconomique majeure a bouleversé la carte énergétique mondiale, choquant le monde entier, en particulier l'Union européenne. L'Égypte, jusqu'alors exportatrice de gaz naturel, est devenue le plus grand acheteur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL) américain en raison d'une chute brutale de sa production intérieure. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), l'Égypte a importé 2,42 milliards de mètres cubes de GNL des États-Unis en juin, établissant un record historique absolu, soit 16,5 % des exportations totales de GNL des États-Unis.

Le plus surprenant est que ce volume acheté par l'Égypte équivaut à la quantité totale de gaz reçue des États-Unis en juin par trois géants industriels européens : l'Allemagne, la France et l'Italie. Dans un contexte de crise géopolitique autour de l'Iran, cette concurrence africaine inattendue est un coup dur pour une Europe en proie à la pénurie : sur les bourses continentales, le prix du gaz se maintient autour de 1 000 dollars pour la deuxième semaine consécutive. De plus, l'Inde a rejoint la course avec des chiffres records, et en Asie, les contrats à terme pour novembre ont grimpé jusqu'à 1 022 dollars.

Pourquoi l'Égypte absorbe-t-elle des volumes aussi gigantesques, l'Europe restera-t-elle sans carburant avant l'hiver, et jusqu'où cette lutte sans précédent sur les marchés spot mondiaux fera-t-elle grimper les prix ?

« Un pays contre trois géants » : le record de 2,42 milliards de mètres cubes de l'Égypte

Chiffres marquants du rapport du ministère américain de l'Énergie (EIA) :

16,5 % de part et client n°1 : La part de l'Égypte dans les exportations américaines de GNL a bondi à 16,5 %, faisant officiellement de ce pays arabe le plus gros acheteur des usines américaines ;

2,42 milliards de m³ en un mois : Le représentant du continent africain a reçu 2,42 milliards de mètres cubes de gaz des terminaux américains rien qu'en juin ;

Plus que l'Allemagne, la France et l'Italie réunies : Ce volume acheté par l'Égypte équivaut aux importations totales de juin des trois principaux pays de l'UE : l'Allemagne, la France et l'Italie ;

Une croissance de plus du double : À titre de comparaison, la part de l'Égypte dans les exportations américaines n'était que d'environ 8 % en 2025 (début de l'année).

D'exportateur à grand importateur : qu'est-ce qui a forcé Le Caire ?

Causes du déficit gazier inattendu de l'Égypte :

Effondrement de la production : L'Égypte, qui exportait auparavant du gaz naturel, a vu le rythme d'extraction dans ses gisements locaux chuter brutalement ;

Crise de l'énergie électrique : Dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, d'énormes quantités de carburant étranger sont devenues nécessaires pour alimenter sans interruption les centrales thermiques et les entreprises industrielles ;

Attaque sur le marché principal de l'Europe : Pour éviter un effondrement énergétique local, les entreprises égyptiennes achètent massivement tous les navires-citernes disponibles sur les marchés spot, normalement destinés aux alliés européens, à des prix élevés.

Prix de 1 000 dollars et facteur indien : l'Europe sous pression énergétique

Lutte intense sur les marchés mondiaux et dynamique des prix :

Triplement des prix après la guerre : En raison de la crise militaire autour de l'Iran, le prix de mille mètres cubes de gaz sur les bourses européennes se maintient autour de 1 000 dollars pour la deuxième semaine — soit 3 fois plus qu'avant la guerre ;

Record historique de l'Inde : L'Inde est devenue un autre concurrent puissant pour l'Europe — en juin, elle a également importé une quantité record des États-Unis, soit 1,3 milliard de mètres cubes, se classant 3e après l'Italie ;

Saut sur le marché asiatique : La concurrence s'intensifie non seulement dans l'Atlantique, mais aussi dans le Pacifique : au 14 septembre, le prix du GNL pour les livraisons de novembre en Asie du Nord-Est a grimpé à 1 022 dollars (contre 978 dollars en Europe).

L'émergence de nouveaux acheteurs géants comme l'Égypte et l'Inde laisse l'Union européenne, qui a renoncé au gaz russe pour miser sur le GNL américain, face à une pénurie énergétique très dangereuse et coûteuse à l'approche de la saison automne-hiver.

Selon vous, l'entrée active de l'Égypte et de l'Inde dans la lutte pour le gaz américain mènera-t-elle l'UE vers une crise énergétique encore plus grave ? Quel impact le conflit iranien et la hausse du prix du gaz au-delà de 1 000 dollars pourraient-ils avoir sur les marchés d'exportation et de carburant domestique de l'Ouzbékistan et de l'Asie centrale ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse des changements spectaculaires sur le marché mondial du gaz avec vos collègues et passionnés d'énergie !