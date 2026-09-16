Des vérités fracassantes sur la politique de transfert des géants de la Premier League et sur les talents du football ouzbek ont été révélées. Un ancien scout du club «Manchester United», Nicolas Chinalli, a révélé qu'il avait personnellement recommandé à la direction des « Red Devils » de recruter le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov, qui défend désormais les couleurs de « Manchester City ». Selon l'expert expérimenté de 47 ans, alors qu'il observait les matchs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan U-20 lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Argentine en 2023, trois qualités rares de Khusanov — sa vitesse élevée, sa puissance physique d'acier et sa concentration impressionnante sur le terrain — l'ont immédiatement stupéfié.

Cependant, au lieu d'investir dans l'avenir, les patrons d'« United » ont commis une erreur historique en choisissant des stars « prêtes à l'emploi » pour des résultats immédiats. En conséquence, le « bouclier » ouzbek, passé du club biélorusse « Energetik-BGU » à l'équipe française de « Lens », a rejoint leur rival historique, « Manchester City », un an et demi plus tard pour 40 millions d'euros. Parallèlement, d'autres représentants de notre équipe nationale U-20, championne d'Asie historique en 2023 — Abbosbek Fayzullaev, Umarali Rakhmonaliev et Makhmud Makhamadjonov — conquièrent aujourd'hui les pelouses européennes. Alors, comment « MU » a-t-il offert Khusanov à « City » de ses propres mains, quelle est la probabilité que Fayzullaev et Rakhmonaliev déménagent en France, et à quel niveau cette génération dorée porte-t-elle le football ouzbek ?

Pourquoi « MU » a-t-il refusé ? Les aveux inattendus de Nicolas Chinalli

Détails sensationnels révélés par le scout du géant anglais :

La révélation du Mondial : Lors de la Coupe du Monde U-20 en Argentine en 2023, bien que les jeunes Ouzbeks aient atteint les 8es de finale avant de s'incliner dramatiquement face à Israël, ils ont été inscrits dans les carnets des recruteurs du monde entier ;

« Trois qualités m'ont impressionné » : « Khusanov a immédiatement attiré mon attention. Sa vitesse, sa puissance physique et sa concentration calme dans le jeu étaient absolument idéales pour "Manchester United" », se souvient Nicolas Chinalli ;

L'erreur de la direction de Manchester : Au lieu d'acquérir le talentueux espoir ouzbek à bas prix, les responsables du club ont préféré chercher des défenseurs expérimentés et renommés pour les intégrer immédiatement à l'équipe première, manquant ainsi une opportunité majeure.

Un saut de 40 millions d'euros, de la Biélorussie à « City »

Chronique de l'arrivée de Khusanov à « Manchester City » :

L'éclat à « Lens » : «Manchester United» hésitait, le club français de « Lens » a été plus rapide, achetant le joueur au modeste club biélorusse « Energetik-BGU » pour une somme dérisoire ;

Leçons de la Ligue des Champions : Grâce à ses performances solides en Ligue 1 et en LDC, Abdukodir est rapidement devenu l'un des meilleurs jeunes défenseurs centraux d'Europe ;

40 millions d'euros et le choix de Pep Guardiola : Après une saison et demie à « Lens », « Manchester City » a payé 40 millions d'euros pour ce jeune Ouzbek, ce qui constitue l'une des défaites les plus douloureuses de « MU » sur le marché des transferts.

Parade de la génération dorée : Fayzullaev, Rakhmonaliev et Makhamadjonov

Le parcours des champions d'Asie 2023 à travers l'Europe :

Abbosbek Fayzullaev conquiert la Turquie : Après ses performances brillantes au CSKA, le milieu de terrain, désormais en Super Lig turque, est devenu le leader incontesté de l'équipe d'« Istanbul Basaksehir » ;

Umarali Rakhmonaliev et l'intrigue de la LDC : Après le club russe du « Rubin », notre capitaine a rejoint le champion d'Azerbaïdjan, le « Sabah », et dispute actuellement la phase de ligue de la Ligue des Champions ;

Intérêt en France : Des rapports indiquent que des clubs de Ligue 1 française manifestent un intérêt sérieux pour Fayzullaev et Rakhmonaliev ;

Makhmud Makhamadjonov en RPL : Le latéral de l'équipe nationale progresse régulièrement en tant que titulaire au « Dinamo » Makhatchkala.

Cette déclaration de Nicolas Chinalli prouve une fois de plus que les jeunes talents formés par le football ouzbek sont désormais dans le viseur des clubs les plus puissants du monde et que leur valeur marchande peut atteindre des millions d'euros.

Selon vous, si Abdukodir Khusanov avait rejoint « Manchester United » au lieu de « Manchester City », sa carrière aurait-elle été aussi réussie, ou était-ce le meilleur choix ? Notre capitaine Umarali Rakhmonaliev et Abbosbek Fayzullaev pourront-ils bientôt rejoindre des clubs de haut niveau en France ? Laissez vos avis en commentaires et partagez fièrement cette analyse de l'ascension des légionnaires ouzbeks avec tous les passionnés de football !