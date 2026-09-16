Forbes révèle que la fortune de Donald Trump atteint 7,3 milliards de dollars

Au cœur de la scène politique américaine et du système financier mondial, Donald Trumpvoit son capital croître à une vitesse record après sa victoire historique aux élections présidentielles de 2024. Selon le rapport d'évaluation actualisé du prestigieux magazine « Forbes », la fortune nette du politicien républicain a bondi de 2,7 milliards de dollars suite à son retour à la Maison-Blanche, atteignant un total de 7,3 milliards de dollars. Les analystes notent qu'au cours de la seule dernière année, le capital du président a augmenté de 3 milliards de dollars. Si autrefois la fortune de Trump reposait sur des gratte-ciel et des hôtels à Manhattan, le paysage a radicalement changé : son principal moteur de revenus est désormais l'industrie des cryptomonnaies et les actifs numériques.

L'aspect le plus frappant est qu'environ un tiers de la fortune de Trump, soit 2,4 milliards de dollars, provient d'actifs en cryptomonnaies, notamment des memecoins, le projet « World Liberty Financial » et le business des stablecoins. De plus, bien que le réseau social « Truth Social » ait généré seulement 3,6 millions de dollars de revenus en 2024 avec une perte nette de 401 millions de dollars, sa participation a ajouté 2 milliards de dollars à la fortune du président. Les revenus familiaux ont également grimpé en flèche grâce au livre, au film et aux projets NFT de Melania Trump. Cependant, des experts indépendants en éthique qualifient ce conflit d'intérêts de sans précédent dans l'histoire des États-Unis, l'administration Trump soutenant et régulant le marché des cryptomonnaies tout en en tirant des milliards de dollars de revenus personnels.

« D'où viennent les 7,3 milliards de dollars ? » : Carte complète des actifs de Trump

Type d'actif Valeur estimée Sources principales et détails Cryptomonnaies et liquidités 2,4 Mds $ 1,1 Md $ en cash et actifs liquides, 709 M $ en memecoins, 338 M $ en jetons WLFI, 235 M $ en business de stablecoins Médias et réseaux sociaux (TMTG) 2,0 Mds $ Actions de Trump Media, propriétaire de « Truth Social » (valeur de marché élevée malgré une perte de 401 M $) Golfs et complexes hôteliers 1,3 Md $ 10 terrains de golf prestigieux aux États-Unis, dont la célèbre résidence « Mar-a-Lago » en Floride Portefeuille immobilier 1,2 Md $ Immeubles commerciaux, tours et espaces de vente à New York et dans d'autres grandes villes Licences et gestion 501 M $ Contrats mondiaux de location de la marque personnelle pour des hôtels et produits Flotte privée et autres 131 M $ Avions privés et hélicoptères d'une valeur de 11 M $, autres portefeuilles d'investissement Dettes judiciaires et passifs -95 M $ L'amende de 500 M $ du tribunal de New York a été annulée, mais les paiements liés à l'affaire E. Jean Carroll subsistent

Révolution crypto et projets familiaux : chiffres révélés par « Reuters »

Nouveau flux financier numérique de la famille Trump :

635 M $ issus des memecoins TRUMP : En juillet, le président a officiellement déclaré 635 millions de dollars de revenus nets provenant de la vente de jetons TRUMP dans sa déclaration personnelle ;

2,3 Mds $ d'investisseurs : L'enquête de « Reuters » montre qu'après le retour de Trump au pouvoir, sa famille a attiré au moins 2,3 milliards de dollars d'investisseurs étrangers et locaux pour des projets crypto privés ;

Business média de la Première dame : Melania Trump a réalisé 10,7 M $ avec son documentaire, plus de 500 000 $ avec son autobiographie et 6 M $ de bénéfices nets via ses collections NFT ;

Portefeuille de J.D. Vance : Le vice-président a également révélé détenir jusqu'à un demi-million de dollars en actifs Bitcoin, en plus de son best-seller et de ses startups.

La « faille » législative américaine : pourquoi personne ne peut l'arrêter ?

Le problème le plus controversé du système politique de Washington :

Exception pour le président : Les lois strictes sur les conflits d'intérêts aux États-Unis interdisent aux ministres et aux membres du Congrès de gérer leurs affaires privées, mais cette restriction ne s'applique pas directement au Président et au Vice-président selon la Constitution ;

Convergence entre législation et profit personnel : Alors que l'administration Trump adopte des décisions encourageant le marché crypto et réduisant les impôts, ces réformes augmentent la valeur des jetons et des entreprises de la famille présidentielle ;

Sauvetage des amendes judiciaires : Le politicien, dont les comptes risquaient d'être gelés avant l'élection en raison de 500 millions de dollars de frais de justice, a atteint en un an le sommet de son histoire financière : 7,3 milliards de dollars.

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et sa fortune de 7,3 milliards de dollars font de lui non seulement le politicien le plus influent de l'époque, mais aussi le chef d'État le plus riche de l'histoire des États-Unis.

Selon vous, le fait qu'un chef d'État soutienne le marché des cryptomonnaies tout en réalisant personnellement des centaines de millions de dollars de profit est-il un conflit d'intérêts manifeste ou le droit légitime d'un entrepreneur à succès ? La fortune de Trump pourra-t-elle atteindre la barre des 10 milliards de dollars avant la fin de son mandat ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet article explosif sur la finance mondiale et la grande politique avec vos collègues, partenaires commerciaux et passionnés de crypto !