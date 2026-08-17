Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé

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Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé

En Inde, une vidéo sur la démission d’un jeune médecin dès son premier jour dans un hôpital privé a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Dans un message vidéo, le médecin a affirmé que l’établissement faisait pression pour hospitaliser des patients même sans nécessité médicale et pour maintenir certains d’entre eux en réanimation plus longtemps que nécessaire.

Selon lui, la direction de l’hôpital exigeait d’admettre presque chaque patient en hospitalisation et, dans certains cas, de les maintenir plus longtemps en réanimation et en soins intensifs. Le médecin a déclaré que cette pratique pouvait ne pas être médicalement nécessaire pour les patients, son objectif principal pouvant être d’augmenter les factures de l’hôpital.

Le jeune spécialiste a également affirmé que la direction intervenait dans des décisions médicales importantes, notamment concernant l’hospitalisation des patients et la durée de leur maintien en réanimation. Estimant que travailler dans ces conditions était contraire à ses principes professionnels, il a décidé de démissionner dès son premier jour de travail.

Le médecin a expliqué sa décision en déclarant que la sécurité des patients et l’éthique médicale devaient primer sur tout emploi ou salaire. Dans son témoignage, il a souligné qu’il ne voulait pas associer son nom à des pratiques qu’il jugeait répréhensibles.

La vidéo s’est rapidement diffusée sur Internet, relançant le débat sur l’équilibre entre les intérêts des patients et les intérêts financiers dans le secteur médical privé. De nombreux internautes ont soutenu la position du médecin, tandis que d’autres ont appelé à une enquête indépendante et à un renforcement du contrôle des établissements de santé.

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Charos
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