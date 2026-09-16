Une prison plus haute que la Statue de la Liberté : le « Jailscraper » s'élève à Manhattan

Au cœur de Manhattan, le quartier le plus fréquenté et le plus cher des États-Unis, un mégaprojet sans précédent dans l'histoire de l'architecture pénitentiaire mondiale a débuté. Un complexe carcéral gratte-ciel de 13 étages, dépassant les 100 mètres de hauteur (plus de 335 pieds, soit plus que les 93 mètres de la célèbre Statue de la Liberté), est en cours de construction. Le public et les médias l'ont surnommé « Jailscraper » (contraction de « jail » et « skyscraper ») ce complexe pourra accueillir jusqu'à 1 040 détenus et deviendra officiellement la prison la plus haute du monde.

La construction de ce bâtiment, qui ressemble davantage à un centre d'affaires luxueux avec une façade en verre qu'à un établissement pénitentiaire traditionnel avec des barreaux, coûtera près de 3,9 milliards de dollars au budget de la ville. Le projet se poursuit malgré la vive opposition des experts, qui estiment qu'une prison en hauteur isolée de l'environnement naturel nuit à la santé mentale, et des résidents locaux, inquiets du bruit et de la dépréciation du quartier. Pourquoi ce projet de 3,9 milliards de dollars est-il construit à Manhattan, quelles conditions seront offertes aux détenus et ce gratte-ciel pourra-t-il remplacer l'île de Rikers, au passé sanglant ?

« Plus haut que la Statue de la Liberté » : les chiffres clés du projet « Jailscraper »

Détails de la nouvelle structure qui apparaîtra dans le ciel de New York :

La prison la plus haute du monde : La hauteur du bâtiment atteint 102 mètres, dépassant même l'icône de New York, la Statue de la Liberté (93 mètres) ;

Capacité de 1 040 détenus : Le complexe de 13 étages est conçu pour accueillir simultanément jusqu'à 1 040 personnes en détention provisoire ou condamnées ;

Un mégabudget de 3,9 milliards de dollars : La conception, la construction sur le site de l'ancien complexe « The Tombs » et l'équipement des systèmes de sécurité nécessitent près de 3,9 milliards de dollars ;

Proximité du tribunal : Le complexe étant situé juste à côté du tribunal pénal, le problème du transport des détenus à travers la ville et des risques liés aux embouteillages est totalement éliminé.

Façade de bureau, terrasses et terrain de basket : que contiendra le bâtiment ?

L'aspect moderne et les commodités inattendues de la prison :

Allure de centre d'affaires : L'extérieur du bâtiment est dépourvu de murs grillagés et sera entièrement décoré de panneaux de verre modernes, de façades ondulées et d'espaces écologiques verts ;

Le ciel, mais pas la ville : Grâce aux fenêtres, les détenus pourront profiter de la lumière naturelle et du ciel ouvert, mais un filet de protection métallique spécial à double couche les empêchera de regarder vers le bas, vers la ville ;

Zones de sport et de détente : Outre les cellules individuelles, l'établissement comprendra des zones de repos communes, des terrasses fermées et même un terrain de basket spécial pour faire du sport.

La fin de l'enfer de Rikers ou une expérience dangereuse ?

Forte opposition des urbanistes et des résidents locaux :

Un nouveau système pour remplacer Rikers : Ce nouveau complexe est construit dans le cadre du programme de fermeture de la tristement célèbre prison de l'île de Rikers, devenue au fil des ans un lieu de violence, de cruauté et de morts mystérieuses ;

Objections des criminologues et des experts : L'architecte et criminologue renommée Andrea Zelix souligne que les prisons ne devraient jamais dépasser cinq étages, car le contact naturel avec l'air libre et le sol est crucial pour la réhabilitation et la réinsertion sociale ;

Le mécontentement des habitants de Manhattan : Les résidents des quartiers voisins s'opposent au projet, craignant la poussière des travaux, les dommages aux bâtiments historiques et, surtout, le fait qu'une prison géante au cœur de Manhattan nuise à l'attractivité du quartier.

Le projet « Jailscraper » en construction à Manhattan est-il une solution moderne visant à humaniser le système pénitentiaire ou une erreur d'urbanisme dans une mégalopole ? Seul le temps nous le dira.

Selon vous, la construction d'une prison gratte-ciel avec terrain de basket et terrasses garantit-elle les droits de l'homme, ou est-ce un gaspillage de 3,9 milliards de dollars ? Quel impact l'apparition d'une telle prison au centre-ville aura-t-elle sur la sécurité et l'environnement urbain ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse avec vos amis !