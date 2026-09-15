Internet Starlink testé dans les fermes du Royaume-Uni

·9·Technologie
Internet Starlink testé dans les fermes du Royaume-Uni

L'administration du comté de Lincolnshire, au Royaume-Uni, prévoit d'installer l'Internet par satellite Starlink dans des exploitations agricoles situées dans des zones reculées où la fibre optique n'est pas disponible. Selon Ixbt.com, ce projet vise à déterminer l'importance d'une connexion haut débit dans les complexes agro-industriels modernes et à résoudre les problèmes d'infrastructure dans les zones isolées. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

De nos jours, dans le secteur agricole, un Internet stable n'est plus un simple confort, mais une nécessité quotidienne. La comptabilité, les processus d'échange de documents électroniques, la gestion des fermes et le suivi du bétail dépendent directement de la connexion Internet.

Une solution numérique pour les zones reculées

La propriété agricole appartenant à l'administration, qui couvre près de 16 500 acres, compte au total 149 parcelles louées. C'est précisément dans ces sites géographiquement difficiles et isolés qu'il est prévu de tester les capacités de connexion haut débit par satellite.

Cette initiative est menée en étroite collaboration avec le forum agricole régional. Les experts espèrent que cette technologie permettra d'offrir des conditions modernes aux agriculteurs des zones où il est impossible de déployer un réseau filaire.

Une fois les équipements spéciaux installés dans le cadre du projet pilote, les agriculteurs participant à l'expérience devront souscrire eux-mêmes à l'abonnement Starlink. Cela leur permettra de bénéficier d'un accès ininterrompu aux services numériques sur le long terme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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