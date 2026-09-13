Un incident honteux dans le championnat saoudien n'a pas échappé à Cristiano Ronaldo

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Un incident honteux dans le championnat saoudien n'a pas échappé à Cristiano Ronaldo

Un incident extrêmement honteux, contraire à l'éthique du football, a été enregistré dans la Saudi Pro League. Lors du match entre Al-Taawoun et Al-Hilal, des chants insultants et ignobles proférés par les supporters locaux à l'encontre de l'un des joueurs sur le terrain ont provoqué une vive colère dans l'opinion publique. Comme le rapporte Goal.com, les fans de l'équipe locale ont eu des comportements honteux visant le milieu de terrain d'Al-Hilal, Ruben Neves. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il s'est avéré que les supporters d'Al-Taawoun ont délibérément abordé le sujet lié au décès tragique de Diogo Jota, proche ami et ancien coéquipier en sélection de Ruben Neves, pour insulter le joueur portugais. Diogo Jota et Ruben Neves n'ont pas seulement joué ensemble dans les équipes de jeunes du Portugal, ils sont également devenus des amis proches en évoluant ensemble au club anglais de Wolverhampton.

La réaction des joueurs et la vive protestation

Après le décès tragique de Diogo Jota, Ruben Neves a commencé à porter le numéro 21 avec l'équipe nationale du Portugal en hommage à sa mémoire. Le joueur lui-même n'a pas pu rester silencieux face à cette immoralité survenue sur le terrain. Selon les informations diffusées par Cronache di Spogliatoio, Ruben Neves n'a pas caché son profond dégoût et sa blessure après l'incident : « Après ce qu'ils ont fait, je ne veux même pas qu'ils aillent prier. »

Cet incident honteux n'a pas échappé à l'attention de la communauté du football, ni à celle des autres stars évoluant dans le championnat saoudien. En particulier, Cristiano Ronaldo, qui joue pour Al-Nassr, a réagi à cet événement et a fermement condamné le comportement des supporters. Selon la star portugaise, de telles personnes ne devraient plus jamais être autorisées à entrer dans les stades.

Ce conflit a remis au premier plan les questions de culture des supporters et de sécurité dans le football saoudien. Il est exigé que l'éthique sportive soit respectée lors des matchs de la ligue locale et que des mesures disciplinaires strictes soient prises à l'encontre de certains supporters qui tentent d'exploiter les tragédies personnelles des joueurs adverses.

Cristiano RonaldoRuben NevesSaudi Pro LeagueDiogo JotaAl-Hilal
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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