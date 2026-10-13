Le citoyen turc Mehmet Yilmaz a affirmé que son épouse ouzbèke l'avait trompé, lui causant un préjudice financier de plus de 30 millions de lires turques. L'homme a porté plainte, exigeant l'arrestation de la femme et la restitution de ses biens.

Selon le média turc Habertürk, Mehmet Yilmaz a épousé une ressortissante ouzbèke rencontrée à Istanbul. Selon ses dires, la femme l'a En Ouzbékistan, convaincu d'acheter divers biens immobiliers, ce qui lui a fait perdre une somme importante.

L'homme affirme que le préjudice dépasse les 30 millions de lires turques. Il demande la restitution de ses biens et l'arrestation de la femme. Il a également allégué que d'autres personnes auraient été victimes de cette femme.

Cependant, il n'existe pour l'instant aucune information confirmant que les accusations de l'homme ont été validées par un tribunal ou les autorités compétentes. Par conséquent, ces déclarations doivent être considérées comme des allégations.