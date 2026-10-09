Un éboueur brésilien célèbre pour ses danses sur des chansons turques est dans une situation difficile
Luis Fernando Sanches, un Brésilien de 38 ans, est devenu célèbre sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos le montrant en train de danser tout en collectant des déchets sur des chansons turques. Il a acquis une grande popularité en Turquie, notamment pour ses vidéos dansées sur les titres de Tarkan, Mustafa Sandal et Mahsun Kırmızıgül. Le média turc Habertürk a également relayé cette information.
Selon les informations diffusées, Sanches a ressenti une faiblesse dans ses membres après s'être blessé au travail. Une IRM a révélé une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales C4-C5. Cependant, la cause exacte de son état est encore en cours d'examen.
Les premiers rapports indiquent que Sanches pourrait être incapable de travailler pendant environ six mois. Durant sa convalescence, il a demandé le soutien de ses abonnés via des commandes publicitaires pour subvenir à ses besoins.
Son plus grand souhait est de retrouver la santé pour reprendre son travail habituel et ses danses qui ont fait sa renommée auprès de ses fans.
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