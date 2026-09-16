La mariée couverte de 52 kg d'or lors d'un mariage à Van témoigne contre son mari

Les déclarations faites au bureau du procureur par Chaglı Öz Tanchalan, épouse de Mehmet Fatih Tanchalan, connu sous le surnom de « Qora Haydar de Van », ont été révélées. Elle a contredit l'affirmation de son mari selon laquelle les bijoux du mariage étaient « loués », déclarant qu'ils avaient en réalité été achetés. C'est ce qu'a rapporté « Haberler ».

Selon Chaglı Öz, les informations faisant état de 43 millions de lires turques collectées en bijoux et en espèces lors du mariage sont également fausses. Elle a fourni des explications sur les mouvements de fonds dans les rapports du MASAK et sur le transfert de propriété de véhicules de luxe, accusant son mari d'exhiber une richesse inexistante.

Les bijoux étaient-ils loués ?

Chaglı Öz a rejeté la version de son mari selon laquelle les bijoux étaient loués, affirmant qu'ils avaient été achetés. Selon elle, tous les bijoux portés lors du mariage ont été récupérés par Mehmet Fatih Tanchalan à la fin de la soirée.

Plus tard, ces bijoux ont été retrouvés dans une valise située dans un bûcher lors d'une perquisition menée par les forces de l'ordre à Muradiye. Chaglı Öz a appris par les médias que certains bracelets étaient des faux.

Selon son témoignage, lors de la cérémonie de fiançailles, on lui a offert un collier et deux bracelets, tandis que la couronne et la ceinture avaient été empruntées à un bijoutier. Le collier et les bracelets ont ensuite été achetés par Mehmet Fatih Tanchalan et sa famille. Ces mêmes bijoux ont été portés par la mariée lors du mariage.

Lorsque Chaglı Öz a demandé à son mari pourquoi il y avait autant d'or, il a répondu : « C'est une région tribale, tout le monde porte autant d'or lors des mariages ».

L'annonce des 43 millions de lires

Chaglı Öz a déclaré que le mariage organisé le 6 septembre à Van avait été orchestré par son mari, mais qu'elle ignorait l'origine des fonds utilisés pour couvrir les dépenses.

Lors du mariage, il a été annoncé que « 43 millions de lires ont été récoltés grâce aux cadeaux, aux bijoux et aux virements IBAN ». Cependant, Chaglı Öz a affirmé qu'elle n'était pas au courant d'une telle somme et que la plupart des noms annoncés étaient inventés.

Elle a souligné que, sur instruction de son mari, des sommes d'argent jamais réellement reçues avaient été annoncées. Chaglı Öz a déclaré que son mari tentait ainsi de faire croire aux gens qu'il recevait de grosses sommes d'argent.

Les opérations bancaires également sous enquête

Chaglı Öz a également été interrogée sur les transferts de fonds identifiés par les enquêtes du MASAK. Elle a expliqué les mouvements de fonds d'environ 1,5 million de lires entre elle et son mari comme étant des prêts.

Elle a également déclaré avoir envoyé environ 5,2 millions de lires à sa mère via 221 opérations, précisant que ces fonds étaient destinés aux besoins, au loyer et aux dépenses quotidiennes de sa mère.

De sa mère, elle a reçu environ 6,069 millions de lires via 303 opérations. Chaglı Öz a expliqué qu'il s'agissait de fonds confiés à sa mère pour épargne et récupérés en cas de besoin.

Les mouvements de fonds sur le compte de Muhammed Sait Tanchalan, neveu de Mehmet Fatih Tanchalan, ont également été expliqués. Selon Chaglı Öz, son mari utilisait parfois le compte de son neveu car il ne pouvait pas utiliser ses propres comptes en raison d'une affaire judiciaire liée à une pension alimentaire.

Les données du MASAK ont révélé des mouvements de 644 000 lires sur ce compte via 11 opérations.

La question des véhicules de luxe

Le transfert répété de propriété de véhicules de luxe entre membres de la famille est également examiné par l'enquête. Le MASAK a qualifié ces actions de processus de « superposition » visant à dissimuler l'origine des biens, à compliquer la surveillance financière et à contourner d'éventuelles mesures de saisie.

Mehmet Fatih Tanchalan a nié ces faits, affirmant que les véhicules avaient été enregistrés au nom de membres de la famille pour de courtes périodes afin de transférer des plaques d'immatriculation spéciales sur de nouvelles voitures. Il a souligné que ces actions n'avaient aucun lien avec le blanchiment d'argent.

Il a déclaré avoir acheté le véhicule de luxe à son nom grâce aux revenus de ses activités commerciales.

Décalage entre revenus et mode de vie

Le rapport du MASAK note une incohérence entre le profit déclaré par Tanchalan depuis 2020, soit environ 1,1 million de lires, et le mode de vie qu'il affiche.

Chaglı Öz a déclaré tirer ses revenus des réseaux sociaux et de ses activités commerciales. Elle a précisé qu'au cours des 3 derniers mois seulement, elle avait gagné 2,5 millions de lires sur la plateforme Trendyol grâce à la promotion de produits cosmétiques, ajoutant que des factures avaient été émises pour ces revenus.

Tanchalan a indiqué qu'il pourrait y avoir une erreur dans le rapport du MASAK et qu'il était prêt à corriger toute lacune constatée dans ses déclarations fiscales ou commerciales.

Parallèlement, Chaglı Öz a affirmé n'avoir aucun lien avec des fonds illégaux. Selon elle, son mari a fait paraître sur les réseaux sociaux une richesse inexistante et a maintenu un train de vie luxueux, parfois en contractant des dettes.

Le bureau du procureur général de Van continue d'examiner les données du MASAK, les opérations bancaires, les transferts de véhicules, les bijoux du mariage et les mouvements de fonds entre les suspects et leurs proches.