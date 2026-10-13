La star de «Spider-Man» Tobey Maguire a officié le mariage de son ex-femme

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La star de «Spider-Man» Tobey Maguire a officié le mariage de son ex-femme

La star de «Spider-Man», Tobey Maguire, âgé de 51 ans, a officié la cérémonie de mariage de son ex-épouse, Jennifer Meyer, avec le directeur musical Geoffrey (Jeff) Ogunlesi. C'est ce qu'a rapporté People.

Le mariage a eu lieu le 10 octobre au Four Seasons Resort Lanai, sur l'île de Lanai à Hawaï. Jennifer Meyer est apparue dans une robe blanche. Le point marquant de la cérémonie est que son ex-mari, Tobey Maguire, a célébré l'union des nouveaux mariés.

Maguire et Meyer se sont mariés en 2007 et ont annoncé leur séparation en 2016. Leur procédure de divorce a été officiellement finalisée le 21 septembre 2026. Malgré cela, l'ancien couple a réussi à élever ses enfants ensemble et à maintenir des relations amicales.

Leurs enfants — leur fille Ruby, 19 ans, et leur fils Otis, 17 ans — ainsi que la petite fille de Jennifer Meyer et Geoffrey Ogunlesi, née en juin 2026, étaient présents au mariage. Parmi les invités figuraient des célébrités telles que Leonardo DiCaprio, Courteney Cox, Kate Hudson, Jeff Bezos et Lauren Sánchez Bezos.

Pour rappel, Geoffrey Ogunlesi est le fils du milliardaire et investisseur nigérian Adebayo Ogunlesi. Il a commencé à fréquenter Jennifer Meyer en 2023 et a annoncé leurs fiançailles en 2024.

Dans la série de photos, un couple et un homme se tiennent séparément.
Tobey MaguireJennifer MeyerGeoffrey OgunlesiHawaïMariage
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