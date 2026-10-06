Un célèbre écrivain s'éteint le jour de la présentation de son nouveau roman « Adam et Ève »

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Un célèbre écrivain s'éteint le jour de la présentation de son nouveau roman « Adam et Ève »

La littérature mondiale et l'élite politique britannique sont en deuil. L'un des auteurs les plus lus au monde, ancien député actif du Parti conservateur et pair, Jeffrey Archer est décédé subitement à l'âge de 86 ans. C'est ce qu'a officiellement annoncé la prestigieuse maison d'édition HarperCollins , qui publiait ses œuvres.

Il est précisé que l'écrivain s'est éteint paisiblement et soudainement chez lui, lors d'une pause entre deux sessions de travail. Archer est décédé à la veille de la présentation de son nouvel ouvrage, attendu en librairie le 6 octobre : « Adam et Ève » (Adam and Eve).

Des records littéraires inégalés : chiffres et faits

La maison d'édition HarperCollins a souligné que Jeffrey Archer était devenu une véritable légende dans le monde de l'édition :

  • 300 millions d'exemplaires : Les œuvres de l'auteur se sont vendues à plus de 300 millions d'exemplaires dans le monde et ont été traduites en 49 langues ;

  • Au sommet des classements pendant des années : Ses livres ont dominé la liste des best-sellers du Sunday Times pendant un total de 14 ans et cinq mois, et ceux du New York Times pendant cinq ans et demi ;

  • Un riche héritage littéraire : Il a laissé derrière lui plus de 30 romans majeurs, deux pièces de théâtre, plus de 20 recueils de nouvelles et quatre livres pour enfants ;

  • Ses chefs-d'œuvre les plus célèbres : Parmi les œuvres qui ont apporté à l'écrivain une renommée mondiale et conquis des millions de lecteurs, on compte la saga familiale riche en aventures « Chroniques des Clifton » ainsi que le célèbre roman « Kane et Abel » (Kane and Abel).

Politique, scandale judiciaire et Chambre des Lords

Jeffrey Archer n'était pas seulement un écrivain prolifique, mais aussi l'une des figures politiques les plus en vue de Grande-Bretagne :

  • Parlement et pairie à vie : Il a siégé au Parlement britannique sous les couleurs du Parti conservateur et, en 1992, a été élevé au rang de pair à vie, recevant le titre de baron pour ses services rendus à l'État ;

  • Procès retentissant et peine de prison : En 2001, sa carrière politique a été gravement entachée. Accusé de parjure lors d'un précédent procès en diffamation contre le journal Daily Star, il a été condamné à quatre ans de prison ;

  • Retour à la Chambre des Lords : Libéré en 2003, Archer a repris ses activités à la Chambre des Lords du Parlement britannique, dont il est resté membre jusqu'en 2024.

Marquée par des tempêtes politiques, des procès et des envolées créatives immenses, la vie de Jeffrey Archer restera dans l'histoire comme une épopée britannique classique.

Jeffrey ArcherHarperCollinsParti conservateurChambre des LordsLittérature
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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