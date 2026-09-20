Une araignée venimeuse apparaît sur les côtes finlandaises

En raison du réchauffement climatique en Finlande, l'une des espèces d'araignées les plus venimeuses du pays — le cheiracanthe punctorium a commencé à se propager plus largement. C'est ce qu'a rapporté la revue scientifique « Suomen Luonto ».

« Une araignée venimeuse se propage en Finlande — le réchauffement climatique profite à cette espèce exotique », indique la publication.

La revue note qu'actuellement, cette araignée est considérée comme l'une des plus venimeuses parmi les espèces présentes sur le territoire finlandais. Elle a été détectée pour la première fois en 2022 sur l'île de Seili . Par la suite, elle a été rencontrée dans d'autres zones de l'archipel et sur les côtes. À la fin de l'été 2026 , cette espèce a également été signalée sur la péninsule de Porkkala .

Son venin affecte l'organisme humain

Selon les informations, la population principale de cheiracanthes punctorium est située en Europe centrale .

Le venin de cette araignée peut provoquer un processus inflammatoire sévère dans l'organisme humain.

En Finlande, il existe quatre espèces de cheiracanthes. Il s'agit du cheiracanthe punctorium, du cheiracanthe vert, du cheiracanthe à bandes et du cheiracanthe courbé.

Les experts soulignent qu'il n'est pas facile de distinguer ces espèces les unes des autres en se basant sur leurs caractéristiques externes.

Elle se cache le jour, chasse la nuit

Les cheiracanthes punctorium sont principalement actifs la nuit. Une fois la nuit tombée, ils commencent à se déplacer pour chasser divers insectes.

Pendant la journée, ils se cachent dans leurs toiles denses en forme de sac qu'ils tissent parmi les plantes basses.

C'est pourquoi, par exemple, la probabilité que cette araignée tombe dans le filet d'un entomologiste est beaucoup plus faible que pour d'autres espèces d'araignées.