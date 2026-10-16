72 généraux en désaccord : La diffusion télévisée de l'exécution aux États-Unis est annulée

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72 généraux en désaccord : La diffusion télévisée de l'exécution aux États-Unis est annulée

Le président des États-Unis Donald Trump a annulé le projet de diffuser en direct l'exécution de l'ancien major de l'armée, auteur du massacre à la base militaire de Fort Hood, Nidal Hasan. L'exécution par tir ne sera pas diffusée publiquement, mais la peine de mort prononcée reste en vigueur — il est prévu que Hasan soit exécuté le 3 décembre .

Cette question a suscité de vifs débats au sein des cercles militaires et de l'opinion publique américains ces derniers jours.

L'explication de Trump : « La justice doit être rendue »

Le président a expliqué sur sa page officielle du réseau Truth Social pourquoi la diffusion en direct a été annulée :

  • Déclaration du président : « Je pense que la diffusion de l'exécution aurait pu être un exemple fort montrant au monde comment l'Amérique traite les terroristes et les scélérats comme Hasan, mais beaucoup de très bonnes personnes préfèrent ne pas regarder sa mort », a écrit Trump ;

  • Autorisation pour les familles des victimes : Le chef de l'État a ajouté que les proches des victimes peuvent assister personnellement à l'exécution s'ils le souhaitent. « Ils ont pleinement le droit de voir la justice être rendue ! » a-t-il souligné.

Le massacre de 2009 : L'histoire de la tragédie de Fort Hood

L'affaire Nidal Hasan est considérée comme l'un des crimes les plus odieux de l'histoire des bases militaires américaines :

  • Victimes et blessés : En novembre 2009, l'ancien major a ouvert le feu sur ses collègues dans un centre médical de la base de Fort Hood au Texas. En conséquence, 13 militaires ont été tués et plus de 30 personnes ont été grièvement blessées ;

  • Verdict du tribunal : Lors du procès, Hasan a ouvertement refusé les services d'avocats et a justifié ses actes par l'objectif de protéger les musulmans et les talibans en Afghanistan . En 2013, un tribunal militaire spécial l'a condamné à la peine capitale.

L'objection ouverte de 72 généraux et amiraux

L'idée de diffuser l'exécution en direct dans le monde entier avait été accueillie avec une vive opposition par des hauts responsables retraités du Pentagone :

  • Appel ouvert : 72 généraux, amiraux et hauts gradés américains à la retraite ont publié une lettre ouverte condamnant la tenue d'une exécution télévisée publique ;

  • Préoccupation principale : Les experts militaires ont averti que la diffusion publique de l'exécution pourrait « porter atteinte à la dignité humaine et ternir gravement l'honneur des forces armées », et transformer le meurtrier et terroriste en « martyr » aux yeux des groupes radicaux.

Bien que la décision finale de Trump ait apaisé l'opposition publique, l'exécution de la peine prononcée il y a 13 ans contre Hasan devrait avoir lieu le 3 décembre.

Donald TrumpFort HoodNidal HasanÉtats-UnisBase Militaire
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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