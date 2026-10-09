L'exécution en direct de l'ancien major ayant tué 13 soldats aux États-Unis

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L'exécution en direct de l'ancien major ayant tué 13 soldats aux États-Unis

Il a été annoncé que l'exécution de Nidal Malik Hasan, qui a tué 13 soldats américains et en a blessé 32 autres à la base militaire de Fort Hood aux États-Unis en 2009, sera diffusée en direct. L'agence de presse Reuters a rapporté cette information.

Nidal Hasan était un ancien major et psychiatre de l'armée américaine, ayant commis ce crime grave à la base militaire de Fort Hood, au Texas. Un porte-parole du Pentagone a indiqué que l'exécution aura lieu le 3 décembre sur cette même base. Hasan sera le premier condamné à mort par fusillade par l'armée américaine depuis 1945.

La proposition d'exécuter Hasan, âgé de 56 ans, par fusillade a été avancée par le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth. Le président du pays, Donald Trump, a également soutenu cette initiative. Hasan a été reconnu coupable du meurtre prémédité de 13 personnes et de la tentative de meurtre de 32 autres.

L'événement tragique s'est produit le 5 novembre 2009. À ce moment-là, les militaires attendaient pour passer des examens médicaux et se faire vacciner. La fusillade a eu lieu dans le bâtiment médical de la base militaire et a coûté la vie à de nombreuses personnes.

Hasan a justifié ses actes par le désir d'empêcher d'autres morts en Afghanistan. Cependant, cette attaque, qui a coûté la vie à 13 personnes et en a blessé 32 autres, a été enregistrée comme l'attaque la plus sanglante sur une base militaire américaine non liée à des opérations de combat.

Comment la peine de mort est-elle appliquée aux militaires aux États-Unis ?

Il existe une procédure juridique spécifique pour l'application de la peine de mort pour les crimes militaires aux États-Unis. En 1983, la Cour d'appel des forces armées des États-Unis avait jugé inconstitutionnelle l'imposition de la peine de mort par les tribunaux militaires. Cependant, un an plus tard, la peine de mort a été rétablie par un ordre du président de l'époque, Ronald Reagan.

La procédure d'exécution pour les crimes militaires diffère de celle des tribunaux civils. Aux États-Unis, la peine de mort est principalement exécutée au niveau des États. Actuellement, ce type de peine est légalement maintenu dans 27 États du pays.

L'affaire Nidal Hasan est l'un des cas qui a ramené à l'ordre du jour la question de l'application de la peine de mort pour les crimes militaires aux États-Unis.

Nidal Malik HasanFort HoodAttaque de Fort Hood 2009Armée américaineÉtats-Unis
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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