CNN : un soldat américain sera-t-il exécuté par peloton d'exécution pour la première fois en 80 ans ?

Une situation sans précédent dans l'histoire de la justice militaire américaine pourrait se produire. Selon CNN, citant des sources au Pentagone, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a pris l'initiative d'exécuter par peloton d'exécution le major Nidal Hasan, auteur de la fusillade sanglante à la base militaire de Fort Hood, et le président Donald Trump a officiellement approuvé cette décision ferme.

Le porte-parole du ministère de la Défense, Sean Parnell, a clarifié la question : « Hegseth fixera la date et le lieu de l'exécution du djihadiste qui a ouvert le feu sur des soldats américains non armés à Fort Hood en 2009. Il a tué 13 personnes et en a blessé 32 autres. Enfin, le jour du jugement est arrivé pour Hasan. », a-t-il déclaré.

La tragédie de Fort Hood et 13 ans d'attente

Nidal Hasan, citoyen américain d'origine palestinienne, major de l'armée et psychiatre militaire, a perpétré l'une des attaques internes les plus horribles de l'histoire des États-Unis en novembre 2009 :

Massacre de soldats non armés : Hasan a soudainement ouvert le feu sur ses camarades non armés qui faisaient la queue pour un examen médical avant d'être envoyés en Afghanistan. Plus tard, il a qualifié cet acte de lutte contre les soldats qui allaient participer à une « guerre illégale » ;

Paralysie et procès : Grièvement blessé lors d'une fusillade avec la police, Hasan est devenu paraplégique et se déplace en fauteuil roulant. En 2013, un tribunal militaire l'a reconnu coupable du meurtre prémédité de 13 personnes et de la tentative de meurtre de 32 autres, le condamnant à mort.

Selon la loi militaire américaine, toute condamnation à mort prononcée contre un membre de l'armée ne peut entrer en vigueur ou être commuée que par la signature personnelle du président du pays.

Parallèle historique : Slovik en 1945 et la dernière exécution en 1961

Si la sentence approuvée par Trump est exécutée, ce sera la première exécution par peloton d'exécution dans l'armée américaine depuis 1945 :

L'affaire Eddie Slovik (1945) : Le dernier soldat exécuté par peloton d'exécution dans l'armée américaine fut Eddie Slovik, fusillé en France en janvier 1945 pour désertion. Parmi les 50 000 déserteurs de la Seconde Guerre mondiale, seul Slovik a été exécuté sur ordre du général Eisenhower pour servir d'exemple. Selon le journaliste Charles Glass, Slovik n'était pas un mauvais soldat, il avait simplement cédé à la peur, et la vérité a été cachée à sa famille, à qui l'on a dit qu'il était mort au front ;

La dernière pendaison en 1961 : Dans l'ensemble, la dernière condamnation à mort exécutée contre un militaire américain remonte à 1961, lorsque John Bennett a été pendu pour le viol d'une fillette de 11 ans.

Ainsi, plus de 60 ans plus tard, l'exécution d'une peine capitale prononcée par un tribunal militaire américain revient à l'ordre du jour. Les analystes notent que cette décision souligne non seulement l'inéluctabilité de la punition, mais aussi la position politique ferme de l'administration Trump en matière de discipline militaire et de sécurité.