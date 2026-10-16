Mouvement stratégique depuis la Turquie : Ankara lorgne sur le GNL « Yamal SPG » de la Russie

Alors que l'Union européenne s'apprête à interdire totalement les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance de Russie à partir du 1er janvier, une redistribution majeure s'opère sur le marché énergétique mondial. Dans le cadre de la Semaine russe de l'énergie, le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles Alparslan Bayraktar a tenu des négociations importantes avec le dirigeant de « Novatek » , l'actionnaire principal du projet « Yamal SPG ».

Les flux de gaz records rejetés par l'Europe pourraient désormais être redirigés vers le marché turc, logistiquement avantageux.

Détails des négociations : que vise Ankara ?

Le ministre turc de l'Énergie a révélé sur sa page officielle les objectifs principaux de la rencontre avec la direction de « Novatek » :

Coopération sur le GNL : Les parties ont discuté en détail des opportunités de partenariat dans le secteur du gaz liquéfié, des nouvelles routes d'approvisionnement et des changements sur le marché mondial ;

Sécurité énergétique : « Nous continuerons à prendre des mesures stratégiques qui augmentent la diversité énergétique de notre pays et renforcent la sécurité de l'approvisionnement », a souligné Alparslan Bayraktar.

Le vide européen de 13,5 milliards de mètres cubes et « Yamal SPG »

Jusqu'à présent, « Yamal SPG » était le plus grand projet gazier russe accédant librement à l'Europe :

Exportations records vers l'Europe : Au cours des 7 premiers mois de l'année, le volume des livraisons vers les pays de l'UE a atteint un niveau record, totalisant 9,8 millions de tonnes (13,5 milliards de mètres cubes de gaz) ;

Une voie favorable pour la Turquie : Une fois les restrictions entrées en vigueur le 1er janvier, ce volume massif pourrait être détourné vers la Turquie, dont la route de transport est beaucoup plus proche et moins coûteuse que vers l'Asie ;

Opportunité de revente : Les entreprises européennes sont autorisées à revendre (réexporter) le gaz de Yamal vers d'autres pays jusqu'en juillet 2027 dans le cadre de contrats à long terme.

Situation inconfortable pour « Gazprom » et le plan d'arbitrage turc

Le rapprochement de la Turquie avec « Novatek » pourrait créer une concurrence sérieuse pour « Gazprom », fournisseur traditionnel de gaz par gazoduc :

Rencontre également avec le patron de « Gazprom » : Le même jour, Alparslan Bayraktar a également mené des négociations avec Alexeï Miller, président du conseil d'administration de « Gazprom », pour discuter du partenariat dans le secteur du gaz naturel ;

Fin d'un contrat de 22 milliards de mètres cubes : La délicatesse de la situation réside dans le fait que deux contrats majeurs de 22 milliards de mètres cubes entre la Turquie et « Gazprom » arrivent à échéance à la fin de cette année, et aucun nouvel accord n'a été annoncé pour l'instant ;

Plan de profit via l'arbitrage hivernal : Les experts du Fonds national de sécurité énergétique russe notent que la Turquie pourrait tirer profit des prix exceptionnellement élevés cet hiver : en acceptant le GNL russe moins cher, elle pourrait réaliser d'énormes bénéfices en revendant à l'Europe, à un prix plus élevé, les volumes de gaz libérés par d'autres sources (arbitrage).

Les nouvelles sanctions de l'Union européenne ne pourront pas arrêter totalement le gaz russe, mais pourraient le réintroduire sur le marché mondial via des voies détournées par de grands hubs comme la Turquie.