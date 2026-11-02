Crise dans le détroit d'Ormuz : Une pénurie aiguë de diesel frappe le marché mondial

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Crise dans le détroit d'Ormuz : Une pénurie aiguë de diesel frappe le marché mondial

Le marché mondial de l'énergie est confronté à une pénurie sans précédent de diesel. Cette déclaration alarmante a été faite à Doha lors de la conférence internationale ADIPEC 2026 par Sultan bin Ahmed Al Jaber, PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dabi (ADNOC).

Le haut responsable a souligné que dans plusieurs régions clés de la planète, les stocks de carburant disponibles pour la saison actuelle sont tombés à leur niveau le plus bas depuis 35 ans ce qui met en péril la logistique mondiale, l'agriculture et les systèmes de production.

Causes de la crise : Pourquoi les réserves se sont-elles taries ?

La chute brutale des volumes de carburant est directement liée à l'intensification des tensions militaro-politiques au Moyen-Orient :

  • Paralysie dans le détroit d'Ormuz : Les interruptions critiques dans l'approvisionnement en produits pétroliers sont dues à l'arrêt quasi total du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, l'artère maritime la plus importante au monde ;

  • Antirecord de 35 ans : La fermeture des voies maritimes sécurisées a entraîné une baisse des stocks de diesel dans les principaux centres de consommation, à un niveau jamais vu depuis 1991 ;

  • Un coup dur pour le secteur réel : La pénurie de diesel entraîne une hausse des prix du transport, du fret et de l'industrie lourde, ce qui, à son tour, prépare le terrain pour une nouvelle vague d'inflation mondiale.

Pas seulement le diesel : Pénurie sur le marché du GNL

Le patron de l'ADNOC a indiqué que cette crise est complexe et touche simultanément d'autres sources d'énergie :

  • Pénurie de GNL : Parallèlement au diesel, les consommateurs du marché mondial subissent également une grave pénurie de gaz naturel liquéfié (GNL) ;

  • Risque avant l'hiver : À l'approche de la saison froide, la pénurie de carburant moteur ainsi que de gaz utilisé pour le chauffage et la production d'électricité a rendu le système énergétique mondial extrêmement vulnérable ;

  • Nécessité d'une solution diplomatique : Tant que les tensions au Moyen-Orient ne seront pas résolues et que le trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz ne sera pas totalement rétabli, l'équilibre des prix et de l'offre sur le marché ne devrait pas se rétablir.

ADIPEC 2026ADNOCDétroit d'OrmuzPénurie de dieselÉnergie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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