Crise dans le détroit d'Ormuz : Une pénurie aiguë de diesel frappe le marché mondial

Le marché mondial de l'énergie est confronté à une pénurie sans précédent de diesel. Cette déclaration alarmante a été faite à Doha lors de la conférence internationale ADIPEC 2026 par Sultan bin Ahmed Al Jaber, PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dabi (ADNOC).

Le haut responsable a souligné que dans plusieurs régions clés de la planète, les stocks de carburant disponibles pour la saison actuelle sont tombés à leur niveau le plus bas depuis 35 ans ce qui met en péril la logistique mondiale, l'agriculture et les systèmes de production.

Causes de la crise : Pourquoi les réserves se sont-elles taries ?

La chute brutale des volumes de carburant est directement liée à l'intensification des tensions militaro-politiques au Moyen-Orient :

Paralysie dans le détroit d'Ormuz : Les interruptions critiques dans l'approvisionnement en produits pétroliers sont dues à l'arrêt quasi total du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, l'artère maritime la plus importante au monde ;

Antirecord de 35 ans : La fermeture des voies maritimes sécurisées a entraîné une baisse des stocks de diesel dans les principaux centres de consommation, à un niveau jamais vu depuis 1991 ;

Un coup dur pour le secteur réel : La pénurie de diesel entraîne une hausse des prix du transport, du fret et de l'industrie lourde, ce qui, à son tour, prépare le terrain pour une nouvelle vague d'inflation mondiale.

Pas seulement le diesel : Pénurie sur le marché du GNL

Le patron de l'ADNOC a indiqué que cette crise est complexe et touche simultanément d'autres sources d'énergie :