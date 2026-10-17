Une fillette de 9 ans impressionne tout le monde en soulevant une barre de 82 kilos

Lucy Milgrim, une fillette de 9 ans vivant dans l'État de New York, aux États-Unis, a suscité de vives discussions sur Internet grâce à ses performances en haltérophilie. Pesant seulement 60 livres, soit environ 27 kilogrammes, la jeune fille a soulevé une charge de 180 livres, soit environ 82 kilogrammes. Cela signifie qu'elle a soulevé trois fois son propre poids.

Contrairement aux enfants de 9 ans ordinaires, Lucy porte un grand intérêt au sport. Elle s'entraîne cinq fois par semaine et pratique également la lutte professionnelle. Grâce à l'organisation USA Powerlifting, elle a déjà établi trois records aux États-Unis. Récemment, elle s'est retrouvée sous le feu des projecteurs grâce à une performance réalisée devant un large public.

Le mois dernier, Lucy a participé à l'Arnold Sports Festival à Columbus, dans l'Ohio. À seulement 9 ans et avec un poids de 60 livres, la jeune fille a soulevé une charge de 180 livres en un seul mouvement, devenant ainsi célèbre sur les réseaux sociaux.

Dans une interview accordée au magazine People, Brett Milgrim, le père de Lucy, a déclaré que sa fille possédait une force naturelle depuis son plus jeune âge. Il a souligné que Lucy avait des capacités physiques différentes de celles des autres enfants. Alors qu'elle était encore très petite, ses parents s'entraînaient à la salle de sport et Lucy essayait de les imiter.

« Maman et papa s'entraînaient à la salle de sport. En les voyant faire des exercices amusants, j'ai voulu essayer moi aussi », raconte Lucy.

Son intérêt pour la lutte est également lié à sa famille. « Comme mon père était entraîneur de lutte, il nous emmenait, mon frère et moi, aux entraînements. C'est ainsi que je me suis intéressée à la lutte », a-t-elle ajouté.

Cependant, les exploits de Lucy n'ont pas suscité que des éloges sur les réseaux sociaux. Après la diffusion massive de vidéos montrant la fillette soulever trois fois son poids, certains utilisateurs ont exprimé leur inquiétude quant aux effets négatifs potentiels de tels entraînements sur la santé de l'enfant.

« Le résultat est impressionnant, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne décision pour une enfant de 9 ans. Ses os et ses muscles sont encore en phase d'adaptation à de telles charges. Je crains qu'elle ne se blesse », a écrit l'un des utilisateurs.

Une autre personne, se concentrant sur le processus de croissance des enfants, a souligné que l'entraînement avec des charges lourdes pouvait être dangereux. Selon elle, les enfants dont les zones de croissance ne sont pas encore totalement développées devraient aborder de tels entraînements avec une extrême prudence.

Pour l'instant, Lucy Milgrim n'a pas répondu aux critiques exprimées sur les réseaux sociaux.

Ainsi, si les résultats sportifs de la fillette de 9 ans ont impressionné beaucoup de monde, d'autres soulèvent la question de la santé des enfants et de la sécurité des entraînements intensifs. L'exemple de Lucy montre qu'il est important de prendre en compte non seulement le résultat, mais aussi l'âge et la santé des jeunes athlètes lors de l'évaluation de leurs performances.