Au Royaume-Uni, un chat disparu pendant 10 ans est rentré chez lui

·8·Monde
Au Royaume-Uni, un chat disparu pendant 10 ans est rentré chez lui

Au Royaume-Uni, le chat Charli, disparu en 2016, a retrouvé ses propriétaires après près de dix ans. C’est ce qu’a rapporté la BBC .

Les propriétaires de Charli, Lucy et Hannah Robertson, l’ont longtemps cherché, ont interrogé leur entourage et publié des messages sur Facebook. Mais le chat est resté introuvable.

« Nous avons essayé de le retrouver, mais nous n’y sommes pas parvenues. Nous n’avons jamais perdu espoir », a déclaré Hannah.

La famille craignait que Charli ait été renversé par une voiture ou qu’il soit mort dans un autre accident. Mais le 29 juillet 2026, Hannah a reçu un appel d’une clinique vétérinaire d’Abercarn.

Une femme aux cheveux bruns prend un selfie avec un chat tacheté.

Une personne vivant à proximité avait aperçu Charli dans des buissons et, pensant qu’il était abandonné, l’avait nourri pendant plusieurs semaines. Le chat a ensuite été amené chez un vétérinaire, qui a retrouvé ses propriétaires grâce à sa puce électronique.

« Son apparence n’a pas beaucoup changé, il est exactement comme sur les anciennes photos », a déclaré Lucy.

Charli se réadapte maintenant aux autres animaux de la famille. Lucy a plaisanté en disant que le chat avait peut-être compris qu’il était devenu célèbre.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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