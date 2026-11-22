Une bague en diamant ayant appartenu à la célèbre passagère du Titanic, la créatrice de mode britannique Lucy Duff-Gordon, a été vendue aux enchères pour 150 000 livres sterling (145 000 dollars). Fait intéressant, la créatrice portait cette bague au moment du naufrage. C'est ce qu'a annoncé la maison de vente aux enchères Henry Aldridge & Son.

Il est précisé que ce bijou précieux aurait été offert à Lucy Duff-Gordon à l'occasion de ses fiançailles. La bague a été conservée dans la famille Duff-Gordon pendant des décennies, se transmettant de génération en génération. Lors de la vente, une lettre attestant de son origine ainsi que le certificat officiel du diamant délivré par le bureau de contrôle de Birmingham ont été remis au nouveau propriétaire. L'acheteur a préféré garder l'anonymat.

Par ailleurs, un autre objet historique a été mis en vente lors de la session : un étui à cigares fabriqué par la société Asprey à Londres. Il a été acquis pour 24 000 livres sterling (31 000 dollars). Cet étui avait été offert par la famille Duff-Gordon à Ernest Brown, trésorier du paquebot Carpathia, arrivé sur les lieux pour secourir les survivants du naufrage du Titanic, en signe de gratitude.

Comment Lucy Duff-Gordon a-t-elle voyagé sur le Titanic ?

En 1912, Lady Lucy Duff-Gordon décide de se rendre aux États-Unis pour des raisons liées à la succursale new-yorkaise de sa maison de couture, Maison Lucile. Avec son époux, le propriétaire terrien et aristocrate Cosmo Duff-Gordon, elle achète des billets en première classe pour le Titanic. Il est à noter que le couple avait réservé ses billets sous les noms de M. et Mme Morgan.

Après la collision du navire avec l'iceberg et le début de son naufrage, les Duff-Gordon sont placés dans un canot de sauvetage prévu pour 40 personnes. Cependant, au moment de l'opération de sauvetage, le canot ne transportait que 12 passagers. Cette situation a suscité des controverses et des protestations autour du couple. Ils ont été accusés d'être partis dans le canot sans attendre les autres passagers et d'avoir soudoyé les membres de l'équipage. Lucy et Cosmo Duff-Gordon ont toutefois nié ces accusations.

Que sait-on du naufrage du Titanic ?

Le Titanic a entamé son voyage inaugural et ultime le 10 avril 1912 depuis Southampton, en Angleterre. L'un des paquebots les plus célèbres au monde a heurté un iceberg dans l'océan Atlantique Nord dans la nuit du 15 avril. Après la collision, le navire a sombré en seulement 2 heures et 40 minutes.

Cette tragédie a coûté la vie à près de 1 500 personnes, tandis que 712 passagers et membres d'équipage ont survécu. Le paquebot Carpathia, ayant reçu l'appel de détresse, a été le premier à arriver sur les lieux pour mener les opérations de sauvetage des survivants.

Ainsi, la bague en diamant, conservée pendant plus d'un siècle comme un héritage familial historique, a de nouveau attiré l'attention du public. Sa vente aux enchères démontre non seulement l'intérêt pour les bijoux précieux, mais aussi que l'attention portée aux objets historiques liés au Titanic reste très élevée.