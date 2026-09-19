Au large des côtes de la Californie, aux États-Unis, des pêcheurs ont attrapé un immense marlin bleu de 648 livres, soit près de 294 kilogrammes, établissant un nouveau record.

Le capitaine Alec Stockfelt, âgé de 32 ans, a sorti l'énorme marlin de l'eau avec son équipage à bord d'un bateau de pêche sportive au large de San Diego.

Il est noté que le poids du poisson était proche de celui d'un grizzly adulte. Ce résultat est devenu Fishermen's Landingle nouveau record du poisson le plus lourd jamais pesé à.

Selon les estimations d'Alec Stockfelt, le précédent record était d'environ 598 livres, soit environ 271 kilogrammes.

Le poisson record a été capturé lundi au large de San Diego, à 40 miles, soit environ 64 kilomètres de distance. Presque tous les membres de l'équipage du bateau de 65 pieds, soit environ 20 mètres, ont aidé à sortir l'énorme prise de l'eau.

Un autre gros poisson avait été attrapé il y a une semaine

Fait intéressant, moins d'une semaine avant cet événement, deux pêcheurs de San Diego avaient attrapé un thon rouge de 500 livres. Cependant, ce poisson de près de 227 kilogrammes n'a pas été inscrit dans la liste des records car il a été capturé par pêche commerciale.

Selon les règles, pour être enregistré comme record, le poisson

doit avoir été capturé par pêche sportive. C'est pourquoi le thon de 500 livres, malgré sa taille, n'a pas pu prétendre au record officiel.

Le nouveau marlin bleu de 648 livres, répondant à ces exigences, a été enregistré comme le poisson le plus lourd de l'histoire de Fishermen's Landing.