92 serpents et lézards découverts dans la valise d'un Mexicain à l'aéroport d'Allemagne

·6·Monde
92 serpents et lézards découverts dans la valise d'un Mexicain à l'aéroport d'Allemagne

En Allemagne, un incident inhabituel a été détecté à l'aéroport de Cologne-Bonn. Lors du contrôle de la valise d'un ressortissant mexicain de 45 ans, les douaniers ont découvert un total de 92 reptiles, dont 37 serpents et 55 lézards.

Selon les rapports, l'homme a été intercepté après avoir éveillé les soupçons des agents des douanes. Après avoir constaté qu'il était sous l'influence de cocaïne, ses bagages ont été fouillés minutieusement.

Au cours de l'inspection, il a été révélé que les animaux étaient cachés dans des bouteilles de shampoing et de crème, d'autres récipients en plastique ainsi que dans des chaussettes. Parmi les reptiles trouvés, il y aurait des serpents à sonnettes et des iguanes.

Cet incident a attiré une nouvelle fois l'attention sur le trafic illégal d'animaux dans les aéroports et sur la sécurité de la faune sauvage. Aucune information supplémentaire n'a été fournie sur le sort des animaux ou sur les mesures prises concernant cette affaire.

Aéroport de Cologne-BonnRessortissant MexicainReptilesTrafic d'animauxAllemagne
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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