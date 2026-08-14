À Tokyo, 200 lézards retrouvés dans la valise d’un homme

·12·Monde
À Tokyo, 200 lézards retrouvés dans la valise d’un homme

À l’aéroport international de Haneda, à Tokyo, les douaniers ont fait une découverte inattendue. Lors de la fouille de la valise d’un Mexicain de 23 ans, près de 200 lézards vivants ont été trouvés, cachés parmi les vêtements.

Il s’est avéré que Daniel Isaak Velasko Baltazar tentait de faire entrer des reptiles de Corée du Sudau Japon sans les documents requis. La police de Tokyo a indiqué que l’homme avait reconnu avoir introduit les animaux dans le pays sans autorisation.

Lorsque les douaniers ont ouvert la valise, ils ont découvert que les lézards avaient été placés dans 22 paires de chaussettes. Certains animaux étaient dissimulés dans des tee-shirts. Malheureusement, l’un d’eux a été retrouvé mort.

L’enquête a révélé que neuf des animaux étaient des lézards-alligators du Mexique. Cette espèce rare ne vit que dans les forêts montagneuses du Mexique et figure sur la liste des animaux menacés d’extinction. Un permis spécial est donc nécessaire pour les transporter à travers une frontière internationale.

Le suspect a déclaré aux enquêteurs avoir acheté les lézards à très bas prix au Mexique. Selon lui, il avait payé environ 560 à 750 yens par animal. Au Japon, leur prix est toutefois bien plus élevé : un seul lézard peut se vendre jusqu’à environ 100 000 yens.

La police a découvert cette affaire grâce à un signalement préalable. Fin juillet, les forces de l’ordre avaient été informées qu’un ressortissant mexicain voulait introduire illégalement des animaux rares au Japon pour une exposition-vente d’amphibiens et de reptiles.

TokyoHanedaMexiqueCorée du SudDaniel Isaak Velasco Baltazar
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Provocation en direct : le Kazakhstan expulse un streamer russe du paysProvocation en direct : le Kazakhstan expulse un streamer russe du paysAujourd'hui, 12:04Trump semble encore avoir sommeil : des images à la Maison-Blanche font le buzz sur InternetTrump semble encore avoir sommeil : des images à la Maison-Blanche font le buzz sur InternetAujourd'hui, 11:56Désormais, les chats et les chiens seront aussi enregistrés : le Kazakhstan commence à délivrer des passeports numériques aux chatsDésormais, les chats et les chiens seront aussi enregistrés : le Kazakhstan commence à délivrer des passeports numériques aux chatsAujourd'hui, 11:5135 coups de couteau : le criminel qui a bouleversé le Kazakhstan condamné35 coups de couteau : le criminel qui a bouleversé le Kazakhstan condamnéAujourd'hui, 09:08Le milliardaire qui a délibérément élevé son fils dans la pauvreté : la raison est stupéfiante !Le milliardaire qui a délibérément élevé son fils dans la pauvreté : la raison est stupéfiante !Aujourd'hui, 06:21À 8 ans, il mesurait 1,98 m : Karan Singh attire désormais l’attention avec une taille proche de 2,5 m !À 8 ans, il mesurait 1,98 m : Karan Singh attire désormais l’attention avec une taille proche de 2,5 m !Aujourd'hui, 06:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes