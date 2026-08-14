À Tokyo, 200 lézards retrouvés dans la valise d’un homme

À l’aéroport international de Haneda, à Tokyo, les douaniers ont fait une découverte inattendue. Lors de la fouille de la valise d’un Mexicain de 23 ans, près de 200 lézards vivants ont été trouvés, cachés parmi les vêtements.

Il s’est avéré que Daniel Isaak Velasko Baltazar tentait de faire entrer des reptiles de Corée du Sudau Japon sans les documents requis. La police de Tokyo a indiqué que l’homme avait reconnu avoir introduit les animaux dans le pays sans autorisation.

Lorsque les douaniers ont ouvert la valise, ils ont découvert que les lézards avaient été placés dans 22 paires de chaussettes. Certains animaux étaient dissimulés dans des tee-shirts. Malheureusement, l’un d’eux a été retrouvé mort.

L’enquête a révélé que neuf des animaux étaient des lézards-alligators du Mexique. Cette espèce rare ne vit que dans les forêts montagneuses du Mexique et figure sur la liste des animaux menacés d’extinction. Un permis spécial est donc nécessaire pour les transporter à travers une frontière internationale.

Le suspect a déclaré aux enquêteurs avoir acheté les lézards à très bas prix au Mexique. Selon lui, il avait payé environ 560 à 750 yens par animal. Au Japon, leur prix est toutefois bien plus élevé : un seul lézard peut se vendre jusqu’à environ 100 000 yens.

La police a découvert cette affaire grâce à un signalement préalable. Fin juillet, les forces de l’ordre avaient été informées qu’un ressortissant mexicain voulait introduire illégalement des animaux rares au Japon pour une exposition-vente d’amphibiens et de reptiles.