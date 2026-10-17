En Inde, une dent pousse sur la paupière d'un adolescent de 16 ans

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En Inde, une dent pousse sur la paupière d'un adolescent de 16 ans

En Inde, des médecins ont découvert une dent poussant dans la partie supérieure de l'orbite oculaire d'un adolescent de 16 ans. Dans ce cas inhabituel, sa paupière gauche a gonflé et, après quelques mois, deux objets pointus ressemblant à des dents ont percé la peau. C'est ce qu'a rapporté le journal Medical Daily.

Il s'est avéré que l'adolescent s'est rendu à l'hôpital ophtalmique Aravind de la ville de Madurai. Le gonflement était indolore, mais après l'apparition d'objets durs à travers la peau, les spécialistes ont commencé à en déterminer la cause.

Une dent est retirée de la paupière à l'aide d'instruments chirurgicaux.

Initialement, les médecins ont associé cette condition à une tumeur pouvant contenir des tissus tels que des dents ou des cheveux, ou à un corps étranger logé dans la paupière. Cependant, une tomodensitométrie a révélé qu'une dent poussait dans la partie supérieure de l'orbite.

Il s'est avéré que les deux objets pointus sortant de la peau n'étaient pas des dents distinctes, mais des parties d'une seule et même dent. Les médecins l'ont retirée avec succès.

La tomodensitométrie du crâne montre un corps étranger et des lésions dans l'orbite oculaire.

Un rapport scientifique sur ce cas a été publié en ligne, puis dans la revue Ophthalmology. Le Dr Megha Tanwar a souligné qu'il s'agit du premier et unique cas documenté de croissance d'une dent ectopique dans la partie supérieure de l'orbite oculaire.

MaduraiHôpital Ophtalmique AravindDent EctopiqueMedical DailyMédecine
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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