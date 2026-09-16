Cas extrêmement rare en Azerbaïdjan : un fœtus détecté dans la région du foie (vidéo)

Un cas très rare de grossesse — une grossesse extra-utérine où le fœtus s'est logé dans la région du foie — a été détecté en Azerbaïdjan. C'est ce qu'a rapporté Sputnik Azerbaïdjan.

Il est rapporté que les images de l'échographie de la patiente ont été publiées sur les réseaux sociaux par un radiologue. L'examen a montré que le fœtus n'était pas dans l'utérus, mais dans la cavité abdominale, au niveau du foie. Certaines parties du fœtus sont également visibles sur les images.

En médecine, cette condition est appelée grossesse extra-utérine hépatique. Dans ce cas, l'ovule fécondé ne s'implante pas dans la cavité utérine, mais dans une autre partie de la cavité abdominale, et dans de très rares cas, sur la surface du foie ou dans ses tissus.

Les spécialistes soulignent que ce type de grossesse est extrêmement rare. Une grossesse extra-utérine dans la région du foie est considérée comme dangereuse, car le contact des tissus de la grossesse avec le foie, riche en vaisseaux sanguins, peut entraîner des hémorragies importantes. Si elle n'est pas détectée à temps, cette situation présente un risque grave pour la vie de la femme.

Aucune information détaillée sur le traitement ultérieur et l'état de cette patiente en Azerbaïdjan n'a été fournie pour le moment dans les sources ouvertes.