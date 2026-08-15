Aux États-Unis, un adolescent de 17 ans a utilisé ChatGPT avant de tuer sa mère et son frère

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Aux États-Unis, un adolescent de 17 ans a utilisé ChatGPT avant de tuer sa mère et son frère

Un drame survenu dans l’État du Massachusetts, aux États-Unis, a relancé les débats sur l’utilisation de l’intelligence artificielle. Arjun Aravind, 17 ans, a été arrêté et accusé de la mort de sa mère et de son frère âgé de 14 ans. L’enquête a révélé qu’avant le drame, l’adolescent avait discuté avec ChatGPT de scénarios fictifs liés à des actes visant des membres de sa famille.

Selon les informations disponibles, les faits se sont produits à Acton, dans le Massachusetts. Le 11 août, Sudha Venkatesan, 45 ans, et son fils Siddhart Aravind, âgé de 14 ans, ont été retrouvés morts à leur domicile. Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête sur les circonstances du drame.

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Les enquêteurs affirment qu’avant les faits, Arjun avait utilisé Internet et ChatGPT pour élaborer des idées théoriques et des récits de fiction sur la mort de membres de sa famille. Ces textes décrivaient des personnages et différentes situations, et les enquêteurs examinent ces échanges comme des éléments importants de l’affaire.

Après le drame, l’adolescent a quitté le domicile à bord de la voiture de sa mère. Peu après, la police l’a retrouvé et arrêté dans une zone située à environ 21 kilomètres d’Acton. Des objets pouvant être liés à l’affaire auraient également été découverts dans le véhicule.

Aux États-Unis, un adolescent de 17 ans a utilisé ChatGPT avant de tuer sa mère et son frère

L’un des aspects les plus marquants de l’affaire est que le suspect n’a pas reconnu sa culpabilité devant le tribunal. Il fait face à des accusations criminelles liées au meurtre de deux personnes, tandis que l’enquête se poursuit.

Cette affaire soulève une nouvelle fois de sérieuses questions sur les usages des chatbots d’intelligence artificielle, notamment par les mineurs. Toutefois, les autorités n’ont pas conclu à ce stade que ChatGPT était à l’origine du drame : l’enquête se poursuit afin d’établir la chronologie des faits et les intentions du suspect.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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