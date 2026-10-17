Trump s'est exprimé sur ses habitudes de maquillage

Le président américain Donald Trump a déclaré que s'il ne se maquillait pas, il ressemblerait à un cadavre. Il a tenu ces propos le 16 octobre lors d'un meeting électoral à Dalton, en Géorgie, pour soutenir les candidats républicains.

Lors du meeting, Trump a critiqué les dépenses de maquillage du sénateur démocrate Jon Ossoff. Il a affirmé que le sénateur dépense des sommes importantes pour des services de maquillage et qu'il fait constamment appel à un maquilleur.

« Il y consacre tous ses efforts. Il a un maquilleur, ils sont toujours ensemble. Je ne sais pas comment il fait, mais il dépense beaucoup d'argent pour ça », a déclaré Trump.

Le président américain a également affirmé qu'Ossoff avait dépensé plus d'argent en maquillage que n'importe quel autre sénateur ou sénatrice de l'histoire du Sénat. Cependant, cette affirmation n'a pas été entièrement confirmée par des sources indépendantes.

Trump a également parlé de ses propres habitudes de maquillage.

« Je me maquille très peu et je le fais moi-même. Parce que si je ne me maquille pas un peu, je ressemble à un cadavre. Et je ne veux pas avoir cette apparence », a déclaré le président américain.

Cette déclaration de Trump a suscité des discussions sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux.