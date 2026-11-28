Selon le média « Novosti Gruzii », citant Radio Ozodlik, la femme a accouché le 11 novembre à la Première clinique universitaire de Tbilissi à 36 semaines de grossesse. Quelques heures après l'accouchement, elle a souffert d'une hémorragie sévère et est décédée. Le bébé est né en bonne santé.

Une femme de 31 ans, enceinte dans le cadre d'un programme de gestation pour autrui, est décédée quelques heures après avoir accouché dans une clinique de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. La défunte était une mère porteuse pour une famille chinoise. Il a été rapporté qu'elle était citoyenne ouzbèke.

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Il est précisé que la femme portait l'enfant pour une famille chinoise. Il s'agissait de son premier programme de gestation pour autrui.

L'implantation de l'embryon a été réalisée au Centre de médecine reproductive Géorgie-Allemagne. Nino Museridze, directrice du centre, a déclaré aux journalistes locaux que la femme était en bonne santé et avait passé tous les examens médicaux nécessaires avant la procédure.

La Première clinique universitaire de Tbilissi a refusé de commenter le décès de la femme.

Le ministère géorgien de l'Intérieur a confirmé l'ouverture d'une enquête pénale. L'enquête est menée en vertu de l'article 116 du Code pénal du pays, concernant l'homicide involontaire par négligence.

L'Agence de réglementation des activités médicales et pharmaceutiques du ministère de la Santé a également ouvert une enquête sur l'incident.

La chaîne de télévision géorgienne Rustavi 2 a rapporté que la défunte était citoyenne ouzbèke.