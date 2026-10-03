Une citoyenne azerbaïdjanaise de 13 ans a donné naissance à des jumeaux en Géorgie

·6·Monde
Une citoyenne azerbaïdjanaise de 13 ans a donné naissance à des jumeaux en Géorgie

À Marneuli, en Géorgie, une citoyenne azerbaïdjanaise de 13 ans a accouché de jumeaux. L'un des nourrissons est décédé et l'état du second est jugé grave. Le ministère géorgien de l'Intérieur a ouvert une enquête.

Selon les informations, la militante des droits de l'homme Samira Bayramova a été la première à signaler l'incident. Elle a précisé que la jeune fille de 13 ans est citoyenne azerbaïdjanaise, tandis que l'homme avec qui elle était mariée est citoyen géorgien. Ces informations reposent pour l'instant sur les déclarations de la militante.

L'établissement médical où les bébés sont nés a alerté les forces de l'ordre. Le ministère géorgien de l'Intérieur a confirmé l'ouverture d'une enquête pénale sur cette affaire.

L'enquête est menée sur la base de l'article 140, partie 1, du Code pénal géorgien. Cette disposition prévoit des sanctions pour les relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans.

Aucune information officielle n'a encore été communiquée sur l'identité du suspect ou sur les mesures procédurales prises à son encontre dans le cadre de l'enquête.

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