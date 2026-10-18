Une femme perd 350 000 dollars en pensant rencontrer un acteur de « Squid Game »

En Corée du Sud, une femme d'une cinquantaine d'années, croyant entretenir une relation avec la star de la série « Squid Game » (Squid Game), Lee Jung-jae, a envoyé plus de 500 millions de wons, soit environ 350 000 dollars, à un escroc sur Internet. Le fraudeur a gagné la confiance de la femme en utilisant des images de l'acteur générées par intelligence artificielle.

À Miryang, en Corée du Sud,une femme identifiée dans les médias sous le nom de « A » a été contactée via les réseaux sociaux par une personne se faisant passer pour le célèbre acteur. Ils ont ensuite commencé à communiquer sur l'application KakaoTalk. L'escroc l'appelait « ma chérie » et « mon amour », lui faisant croire que l'acteur éprouvait des sentiments romantiques à son égard.

« Je suis l'acteur Lee Jung-jae. Je vous ai écrit pour communiquer avec mes fans », a-t-il déclaré dans l'un de ses premiers messages.

La femme a également cru aux demandes d'argent du faux acteur. L'escroc a prétendu être bloqué dans un aéroport à l'étranger et avoir besoin de fonds pour rentrer chez lui. Pour gagner sa confiance, il a envoyé des photos générées par IA de sa pièce d'identité et de son permis de conduire.

« Il m'a dit qu'il me rembourserait dès son retour en Corée. Je l'ai cru », a déclaré la femme plus tard à la police. Mais à ce moment-là, elle avait déjà envoyé plus de 500 millions de wons.

La femme a déclaré avoir également payé environ 7 500 dollars pour un pass VIP lui permettant de rencontrer personnellement le faux acteur. Cependant, chaque fois, des excuses surgissaient et la rencontre n'avait jamais lieu. Lorsque l'escroc a continué à demander de l'argent, elle a décidé de contacter la police.

L'agence de police de la province du Gyeongsang du Sud a confirmé que la femme avait été victime d'une escroquerie sentimentale. L'identité réelle de la personne se faisant passer pour Lee Jung-jae n'a pas encore été établie.

Suite au retentissement de l'affaire, l'agence de l'acteur a également mis en garde les fans. La déclaration demande de ne pas envoyer d'argent aux personnes sollicitant des fonds au nom de Lee Jung-jae.

Malheureusement, les chances de récupérer l'argent perdu sont très faibles. Il y a quelques mois, en France, une femme avait déjà perdu 850 000 dollars en faisant confiance à un escroc se faisant passer pour Brad Pitt sur Internet.

Ces incidents soulignent la nécessité de vérifier l'identité des inconnus écrivant au nom de célébrités et d'être prudent, surtout lorsque de l'argent est demandé sous prétexte de relations personnelles.