Président de la République du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev a critiqué l'habitude, devenue courante dans la société, notamment chez les hommes et les militaires, de se saluer en s'embrassant et en s'étreignant. Le chef de l'État a souligné qu'une telle attitude ne correspond absolument pas aux valeurs nationales et aux traditions historiques du peuple.

Il a exprimé ces opinions lors d'un échange ouvert avec des journalistes après avoir voté aux élections législatives à Astana.

« Cela n'a jamais existé dans nos traditions »

Le chef de l'État, attirant l'attention sur les changements négatifs dans la culture des salutations, a souligné que des limites doivent être maintenues :

« Il n'est pas bon que les hommes s'étreignent ou s'embrassent, ni que les femmes embrassent les hommes ou inversement. Cela n'a jamais existé dans nos traditions », a déclaré le dirigeant kazakh.

Selon Tokaïev, la sincérité et le respect entre hommes doivent être exprimés par une poignée de main ferme :

La culture de la poignée de main : « Les hommes doivent se serrer la main fermement. Il faut saluer avec le sourire, sans tendre la main mollement comme une côtelette ou une branche, mais sans en faire trop » ;

Réprimande aux militaires : Le président a particulièrement condamné ces comportements chez les personnes en uniforme : « On ne peut même pas imaginer cela chez des personnes en uniforme militaire. Même les généraux commencent à s'étreindre. Qu'est-ce que c'est que ça ? »

Au Kazakhstan renouvellement politique : élections du Majilis et démission du gouvernement

Tokaïev a fait cette déclaration lors d'un processus politique important pour le pays — le nouveau parlement monocaméral — Majilis le jour des élections :

Formation du nouveau parlement : Grâce au processus de vote qui se déroule dimanche, une nouvelle composition du Majilis sera élue ;

Démission du gouvernement : Conformément aux exigences législatives, après l'élection du nouveau parlement, le gouvernement actuel démissionne et un nouveau Conseil des ministres est formé.

La position ferme du dirigeant kazakh sur la mentalité nationale et l'étiquette suscite de larges discussions sur les réseaux sociaux.